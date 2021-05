Covid, Rasi ad Agorà: "Il virus resiste 30 secondi nell'acqua delle piscine" | Video

24 maggio 2021 a

Intervento del microbiologo Guido Rasi durante la puntata di lunedì 24 maggio di Agorà, in onda su Rai3. "C’è uno studio norvegese sull’azione del cloro contro Sars-CoV-2, che segue ad altre osservazioni già fatte, in cui sembra proprio che il virus non resista più di 20-30 secondi sopra il pelo dell’acqua mentre si nuota in piscina. Sembra veramente confermato", ha spiegato il microbiologo dell’università di Roma Tor Vergata, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema, oggi consulente del commissario per l’emergenza Coronavirus e direttore scientifico del provider di educazione continua in medicina Sanità In-Formazione, gruppo Consulcesi.

Il discorso si è spostato sui vaccini: "Al 50% di vaccinati contro Covid 19 in Italia ci arriviamo a fine giugno. Quindi, considerando che dopo 20 giorni si stima che una persona è completamente immunizzata, per fine luglio veramente all’aperto delle mascherine se ne potrà fare a meno - ha proseguito -. Invece al chiuso, in situazioni particolari, forse sarà meglio continuare a tenerle".

Intanto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha dichiarato come il peggio sia ormai "alle nostre spalle. Ma fuori completamente non siamo. Andremo avanti così, con le vaccinazioni, per tutto il 2021. Forse un richiamo? E' verosimile che dovrà essere fatto, poi vedremo di quale vaccino, ma non possiamo esserne fuori fino a quando esiste qualche Paese nel mondo dove ci sono ancora centinaia e centinaia di morti per Covid 19", ha sottolineato il sottosegretario nel corso della trasmissione 24Mattino su Radio24, andata in onda sempre lunedì 24 maggio. "Non è un problema isolato dell’Italia - ha evidenziato ancora Sileri - E' Italia, Europa e mondo intero. Se passerà tutto il 2021, almeno per l’Italia, per dire che finalmente è alle nostre spalle, è un ricordo, ci vorrà tutto il 2022 per il resto del mondo".

