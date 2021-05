Strage di Capaci, polemica di Micciché nel giorno dell'anniversario della morte di Giovanni Falcone: "Basta passerelle"

23 maggio 2021 a

Nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci, che portò alla morte del giudice Giovanni Falcone, l'ex presidente della Sicilia Gianfranco Micciché si lascia andare a una polemica, che è al tempo stesso una provocazione: "Basta passerelle".

L'attuale presidente dell'assemblea regionale siciliana spiega: "Quella di oggi è la solita passerella. E giusto ricordare Falcone, ci mancherebbe. Ma forse servirebbe qualcosa di diverso». L'esponente di Forza Italia lo ha detto ai cronisti arrivando all’aula bunker di Palermo per le commemorazioni della strage di Capaci. "Non so se le passerelle hanno un senso. Dal prossimo anno bisognerebbe trovare qualcosa di diverso, le solite passerelle tutti gli anni cominciano a essere meno utili di una volta. Ma non voglio fare alcuna polemica, è giusto ricordarli ma bisogna trovare qualcosa di diverso". E aggiunge: "mia figlia piccola che ha 26 anni neppure sa chi è Falcone, ecco perché bisognerebbe trovare un metodo diverso".

Nella successiva cerimonia, alla presenza del Capo dello Stato, Mattarella ha ricordato come "la memoria è un dovere della Repubblica, appartiene alle istituzioni e ai cittadini", deponendo poi una corona d’alloro sotto la targa che ricorda i poliziotti caduti nelle stragi di Capaci e via D’Amelio nella caserma Lungaro di Palermo, sede del reparto scorte. Mattarella ha poi svelato la teca con i resti della Fiat Croma Quarto Savona 15 devastata dall’esplosione di Capaci. Mattarella ha anche ricordato come "al contrario di quanto i mafiosi speravano, la conseguenza e del sacrificio di Borsellino e Falcone è stato il grande aumento nella diffusione permanente del tempo di una mentalità nuova di consapevolezza e di rifiuto del fenomeno mafioso". Poi l'invito a "far luce sui sospetti e sulle ombre nella magistratura", che "minano il prestigio della giustizia", tale da "indebolire la lotta alla criminalità e alla mafia", ha sottolineato.

