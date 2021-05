Musica, francobolli per Rino Gaetano ed Ezio Bosso

21 maggio 2021 a

Poste Italiane dà la comunicazione. Oggi vengono emessi dal ministero dello Sviluppo Economico due francobolli ordinari, appartenenti alla serie tematica «le Eccellenze dello spettacolo» dedicati a Rino Gaetano, nel 40esimo anniversario della scomparsa e a Ezio Bosso, nel 50esimo anniversario della nascita, al valore della tariffa B pari a 1,10 euro per ciascun francobollo.

Con tiratura di 200mila esemplari, i francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con bozzettisti Tiziana Trinca per il francobollo dedicato a Rino Gaetano e Rita Fantini per quello dedicato a Ezio Bosso. Le vignette, delimitate dal particolare di un disco in vinile che contraddistingue i francobolli dedicati alla serie tematica «le Eccellenze italiane dello spettacolo», raffigurano rispettivamente un ritratto di Rino Gaetano, con un cielo sullo sfondo, a ricordare una delle sue canzoni più conosciute che lo rese famoso al grande pubblico «Ma il cielo è sempre più blu», ed un ritratto di Ezio Bosso che impugna la bacchetta di direttore d’orchestra, in evidenza sul particolare di uno spartito musicale della Symphony No. 1 «Oceans» composta nel 2008.

Gli annulli primo giorno di emissione saranno disponibili presso l’ufficio postale di Roma V.R. e Crotone Paternostro per il francobollo di Rino Gaetano e presso l’Ufficio Postale di Torino Centro per il francobollo di Ezio Bosso. I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli «Spazio Filatelia» di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

