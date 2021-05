Covid, "mascherine addio ad agosto all'aperto". La previsione in diretta tv del sottosegretario Costa

21 maggio 2021 a

Arriva una previsione in diretta tv e a farla, oggi venerdì 21 maggio 2021, è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che ad ’Agorà’ su Rai3 ha confermato di ritenere possibile in agosto un addio alle mascherine all’aperto.

"Faccio una considerazione molto pragmatica: il nostro piano vaccinale è arrivato oggi a circa 30 milioni di dosi di vaccino" anti-Covid somministrate. "Proseguendo su questo ritmo, ad agosto avremo oltre 70 milioni di dosi" inoculate "e oltre 20 milioni di italiani saranno vaccinati". "Credo ragionevole dare delle prospettive ai cittadini - spiega - D’altronde, se continuiamo a sostenere giustamente che il vaccino è l’unica via d’uscita per questa pandemia, con coraggio e chiarezza dobbiamo anche dare delle prospettive e intravedere un periodo in cui all’aperto possiamo iniziare a pensare di togliere le mascherine. E io credo che agosto, con le dosi somministrate, si potrebbe fare questa valutazione".

Nel corso della trasmissione si è affrontato anche il tema del vaccino in vacanza. "Quando parliamo di vaccinazioni in vacanza" per la somministrazione del richiamo anti-Covid nella località in cui si trascorrono le ferie, "è chiaro che abbiamo dei problemi logistici e organizzativi che dobbiamo affrontare", delle "difficoltà oggettive". Però, siccome "noi le dosi le forniamo alle Regioni, questa opportunità non può che passare attraverso un accordo tra le Regioni", afferma in maniera molto netta il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ad ’Agorà’ su Rai3. "Ci deve essere una relazione tra Regioni, una condivisione dei dati", spiega. "Ricordiamo che purtroppo abbiamo a che fare con piattaforme di prenotazione e di gestione diverse per ogni Regione, e che talvolta queste piattaforme non dialogano". Insomma, «"i sono delle oggettive difficoltà organizzative: vediamo se riusciremo a superarle" e comunque "il posticipo delle seconde dosi - rimarca Costa nel corso del programma - permette una certa organizzazione".

