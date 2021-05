Dritto e Rovescio, drammatica storia: "Non lavoro da un anno e mezzo, volevo farla finita. Sono pieno di debiti"

20 maggio 2021 a

Momento toccante a Dritto e Rovescio. Nel corso del talk di approfondimento di Rete4, condotto da Paolo Del Debbio, un fierista siciliano che non lavora da un anno e mezzo ha avuto la forza e il coraggio di raccontare la sua storia. Dolorosissima considerato che qualche mese fa, oppresso da debiti e scadenze economiche, ha tentato anche il suicidio nel capannone dove trovano ricovero i suoi mezzi e la sua merce.

Filippo, di Palermo, è fermo dall'inizio della pandemia. Quindi dalla primavera 2020. "Volevo farla finita" racconta il fierista tra i singhiozzi della commozione. Ma riesce a continuare: "Tutto è successo quattro mesi fa, non ce la facevo più. Sono pieno di debiti: l'affitto della casa da pagare, il capannone da pagare, senza aiuti. Ho fatto anni di sacrifici, sono una persona forte e coraggiosa ma alle volte lo sconforto dopo 15 mesi che non lavoro porta all'esasperazione più totale. Dietro ogni lavoro ci sono famiglie e figli da sfamare" continua commosso e con la voce incrinata. "A gennaio avevo passato una corda sul traliccio" svela ma Del Debbio lo interrompe e gli chiede come sta adesso.

Il fierista non si tira indietro e racconta ancora: "Sono stato aiutato dagli amici mercatali, da un ragazzo di Padova, altri dalla Sardegna. Li ringrazio tutti" spiegando che ha ricevuto piccoli contributi da questi colleghi che ha conosciuto durante le proteste di questi ultimi mesi. Così Del Debbio prova a dare una sterzata al collegamento, cerca una luce e parole di conforto per il suo ospite: "Voglio dirle che il vaccino va avanti, manca poco per ripartire deve assolutamente tenere duro" promettendogli che, in caso di ulteriore bisogno, lui e la sua redazione sono pronti ad aiutarlo. "Rimaniamo in contatto" gli dice a voce sostenuta con Filippo che spiega di avere "lo sfratto perché non pago l'affitto da otto mesi e tanta merce scaduta da buttare" e di essere scettico sulla ripartenza.

