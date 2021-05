Covid, il bollettino del 20 maggio: in Italia 5.741 nuovi casi e 164 morti

20 maggio 2021 a

In Italia nelle ultime 24 ore ci sono stati 5.471 nuovi casi di positività al Covid-19 e altri 164 morti. Il totale dei contagi tocca così quota 4.178.261 dall’inizio della pandemia, mentre quelli dei decessi sale a 124.810. E' quanto emerge dal bollettino del 20 maggio sull'emergenza sanitaria reso noto dal ministero della salute. I tamponi eseguiti sono stati 251.037, con un tasso di positività pari al 2,3 per cento.

In terapia intensiva ci sono ancora 1.544 persone, 99 in meno rispetto a ieri, con 69 nuovi ingressi avvenuti nelle ultime 24 ore. I ricoverati nei reparti ordinari sono ancora 10.383, in calo di 635 unità rispetto a ieri. Sono invece 12.816 i guariti dal virus, per un totale di 3.753.965 persone che hanno sconfitto il Covid.

