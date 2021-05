Che tempo che fa, Sharon Stone ospite di Fazio con Fauci domenica 16 maggio 2021

16 maggio 2021 a

Un'altra puntata anche con ospiti di caratura internazionale. Sharon Stone sarà ospite di Fabio Fazio in esclusiva TV nella puntata di ’Che tempo che fa', in onda stasera domenica 16 maggio su Rai3 dalle 20, per presentare la sua autobiografia ’Il Bello di Vivere Due Volte', uscita in contemporanea mondiale lo scorso 30 marzo, nella quale la grande star hollywoodiana e attivista per i diritti umani, ripercorrerà, attraverso pagine intime e autentiche, la sua storia personale e professionale.

Salita alla ribalta internazionale all’inizio degli anni ’90 per il ruolo dell’iconica Catherine Tramell nel cult Basic Instinct, Sharon Stone nella sua pluripremiata carriera ha recitato in numerosi film tra cui ’Casinò’ di Martin Scorsese, per il quale ha vinto un Golden Globe e ottenuto una nomination all’Oscar, ’Broken Flowers’ di Jim Jarmusch, ’Gigolò per caso' di John Turturro e tantissimi altri. Ha inoltre vinto un Emmy Award per il suo ruolo nella serie ’The Practicè e un Satellite Award per la miniserie ’Mosaic’.

Da sempre in prima linea a livello sociale, Sharon Stone di recente insieme al Premio Nobel per la Pace 2006 Muhammad Yunus ha ideato e lanciato la campagna internazionale per il ’vaccino bene comune'. Ha co-fondato l’associazione Planet Hope con sua sorella Kelly, che promuove diverse attività per bambini senza fissa dimora di tutte le età e culture, ed è sostenitrice del progetto "Città della Pace per i Bambini" in Basilicata dove ha contribuito a costruire la prima casa per i bambini rifugiati. Numerosi i riconoscimenti ricevuti.

"Che Tempo Che Fa" di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz prevede lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ospiti della puntata: oltre a Sharon Stone, il medico e scienziato Anthony S. Fauci, Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, inserito dal Time fra le 100 persone più influenti al mondo e membro della task force anti-Coronavirus della Casa Bianca; il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli. Poi Giuliano Sangiorgi, autore del nuovo romanzo «l tempo di un lento e vincitore coi Negramaro del Premio Amnesty International Italia 2021 per «Dalle mie parti» come miglior brano sui diritti umani; Ferrucci de Bortoli; Gad Lerner; il regista e attore Giuliano Montaldo, nelle librerie dal 20 maggio con l’autobiografia «Un grande amore». A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo; ospiti: Katia Follesa; Riccardo Rossi; Francesco Paolantoni; Lello Arena; Orietta Berti. Torna anche al Tavolo Giuliano Sangiorgi.

