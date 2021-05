Covid, "via le mascherine ai vaccinati". L'appello di Matteo Bassetti

15 maggio 2021 a

"Via le mascherine ai vaccinati". L'appello arriva da uno dei massimi esperti. A ’Buongiorno Benessere', questa mattina sabato 15 maggio 2021 su Rai1, la conduttrice Vira Carbone e Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, hanno rivolto un appello per lo stop all’uso delle mascherine a ciclo di vaccino ultimato, come hanno deciso gli Stati Uniti. "Spero avvenga anche in Italia prima possibile - ha sottolineato Bassetti - e quindi credo sia bene iniziare a parlarne, conoscendo i tempi lunghi della nostra burocrazia e delle nostre Istituzioni sanitarie. Io sarei per levarle già da subito, almeno all’aperto, per i vaccinati, anche per dare un bel segnale a chi è ancora scettico sulle vaccinazioni. Ma davvero speriamo che sia possibile nelle prossime settimane".

Matteo Bassetti, in un post su Facebook, sempre oggi ha affermato che "il tribunale di Belluno ha sentenziato per gli operatori sanitari: o ti vaccini o cambi mestiere. Dopo quasi due mesi dal decreto legge non è accettabile che ci siano ancora medici, infermieri e altri operatori che operano nelle strutture sanitarie senza essere vaccinati contro il Covid-19. Questo non è degno di un Paese civile. È assurdo e inaccettabile che non si applichi la legge dello Stato. Fuori dagli ospedali e dal contatto con i pazienti chi non si vuole vaccinare".

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, sempre sul social ha lanciato poi una proposta. "Ci vuole un pò più di coraggio e di iniziativa per dare segnali di ritorno alla normalità in sicurezza. Allunghiamo la durata del green pass per i vaccinati a 12 mesi. Perché deve durare solo 6 mesi? Quali studi dimostrano con certezza che la protezione da vaccino dura solo 6 mesi? La burocrazia italiana e la poca reattività di alcune istituzioni rischiano di uccidere la ripartenza."

