Alessandro Sallusti lascia la direzione de Il Giornale

13 maggio 2021 a

a

a

Alessandro Sallusti, secondo quanto si apprende, lascia la direzione de Il Giornale, di cui era alla guida dal 2010, dove aveva cominciato insieme a Indro Montanelli nel 1987. Ora nel quotidiano, di proprietà della famiglia Berlusconi, di apre la caccia al suo successore. E' quanto riferisce l'agenzia di stampa LaPresse.

Alessandro Sallusti, il legame con la compagna Patrizia Groppelli

Sallusti, classe 1957, è uno dei giornalisti italiani più famosi e vanta un ricco curriculum. Dopo gli inizi al Giornale con Montanelli è poi passato a Il Messaggero, ad Avvenire e al Corriere della Sera. È stato vicedirettore de Il Gazzettino di Venezia e direttore de La Provincia di Como. È stato condirettore e, dal gennaio 2007 al 15 luglio 2008, direttore responsabile di Libero, lasciato poi per diventare editore e direttore de L'Ordine di Como, l'ex quotidiano della diocesi comasca, al quale aveva lavorato da giovane, che torna quindi a essere pubblicato dopo che Sallusti ne assume la guida. Il 21 agosto 2009 lascia la direzione de L'Ordine, restando come editorialista, per ricoprire il ruolo di condirettore de il Giornale, accanto a Vittorio Feltri.

Anm contro il libro di Luca Palamara: "La maggioranza dei magistrati onora la toga"

Dal 24 settembre 2010 Sallusti ha assunto la carica di direttore responsabile del quotidiano di Paolo Berlusconi, mentre Feltri è nominato direttore editoriale, incarico che lascia il 21 dicembre per tornare a Libero, entrando presto in polemica con Sallusti. Per nove anni, fino al 2016, è stato legato sentimentalmente a Daniela Santanchè, ora esponente di Fratelli d'Italia. E' ospite ricorrente di diversi talk show di politica e attualità, sia sulle reti Rai che su quelle di Mediaset che su La7.

Nizola Zingaretti ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.