Mario Cerciello, la vedova: "Lo volevano uccidere per la seconda volta. Giusto l'ergastolo ai due americani"

"Hanno cercato di uccidere Mario anche una seconda volta". Sono parole di Rosa Maria Esilio, moglie del carabiniere che fu ammazzato il 26 luglio 2019 mentre era in servizio. Gli americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth nei giorni scorsi sono stati condannati all'ergastolo dalla Prima Corte d'Assise di Roma dopo tredici ore di camera di consiglio. Rosa Maria ha rilasciato una lunga intervista a Il Tempo in cui si è sfogata: "Il circolo mediatico ha processato l'Arma dei carabinieri capovolgendo i fatti, finalmente giustizia".

Alla giornalista Valeria Di Corrado, la vedova ha raccontato i difficili anni trascorsi dopo la morte del marito e sottolineato ancora una volta che i due americani non sono affatto bravi ragazzi, come qualcuno ha cercato di far credere: "L'hanno scannato per strada e sono andati a letto con le mani sporche di sangue. Non devono chiedere perdono a me, ma a mio marito e a se stessi. Sempre se hanno una coscienza". E ancora: "La verità era sotto gli occhi di tutti, nel corpo martoriato di Mario, ma hanno cercato di ribaltarla, di rimestare nel suo sangue, di ucciderlo una seconda volta. Hanno violentato l’Arma e hanno provato a spogliare Mario, ma alla fine lui si è rivestito della sua divisa".

La vedova ha inoltre ribadito che a suo avviso la condanna all'ergastolo per i due giovani statunitensi è "severa ma giusta per il gesto più crudele che ci sia stato", anche se la pena che è stata loro inflitta non riporterà in vita il carabiniere Mario Cerciello Rega. "Se mio marito avesse avuto la pistola, non avrebbe avuto il tempo di usarla: undici coltellate in trenta secondi". Dagli Usa ha addirittura ricevuto insulti: "Due giorni dopo l'omicidio mi hanno scritto: tuo marito feccia, ha avuto ciò che meritava. Credo che dopo questo verdetto la sua anima si sia liberata. So che soffriva per le calunnie". Clicca qui per leggere tutta l'intervista alla vedova.

