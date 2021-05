"Non sono io Denise Pipitone", la ragazza di Scalea gela tutti in diretta tv da Barbara d'Urso

11 maggio 2021 a

"Non sono io Denise Pipitone", La Denise di Scalea gela tutti in diretta tv nel corso di Pomeriggio 5 su Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. La giovane dice di "essere nata in Romania" e mostra il certificato di nascita e dice di "essere cresciuta con i nonni in Romania fino ai 7 anni, poi nel 2009 sono venuta in Italia e ho cominciato qui la scuola. Mai pensato di essere Denise Pipitone? Mai, sono sotto choc quanto voi".

La ragazza dice di non aver problemi comunque "a sottoporsi all'esame del Dna, ma sarà negativo". La giovane era stata sottoposta ad accertamenti nella giornata di ieri, lunedì 10 maggio, dopo una segnalazione (una parrucchiera di Scalea) che l'aveva indicata come somigliante alla bambina scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre 2004.

La ragazza che ha poi parlato nel pomeriggio nel corso del programma di Barbara d'Urso, ha detto ai carabinieri di chiamarsi Denise come la piccola Pipitone. Si chiama come lei, ma non è lei ed è più giovane: ha 19 anni e non 21 (questa l'età di Denise Pipitone). La ragazza, come accennato, ha comunque detto in maniera diretta di non volersi sottrarre all'esame del Dna se le verrà chiesto ed il riferimento è alla procura di Marsala che è titolare dell'inchiesta.

Dopo la notizia degli accertamenti dei Carabinieri su una ragazza di 16 anni che si trova in Calabria e che si chiama anche lei Denise, l'abbiamo trovata ed è in diretta con noi in esclusiva #Pomeriggio5 pic.twitter.com/bUwxARGWGi — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 11, 2021

"Preferisco non fare alcuna dichiarazione, ma presto avremo i riscontri che attendiamo", aveva detto l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale della madre biologica di Denise Pipitone, Piera Maggio, parlando con LaPresse. "Lasciamo approfondire carabinieri e procura. La signora Piera ha ricevuto una chiamata dalla Calabria ed ha informato subito i carabinieri. Su questa ragazza stanno facendo verifiche, sapremo presto novità. Dalla procura non filtra nulla", Poi nel pomeriggio la trasmissione di Barbara d'Urso con l'intervista alla ragazza che ha gelato le speranze: non è lei Denise Pipitone.

