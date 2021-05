Tajani prova la rettifica: "Senza figli la famiglia non esiste? Parlavo di crisi demografica"

11 maggio 2021 a

Antonio Tajani torna sulla frase infelice pronunciata in merito alla famiglia, che secondo il coordinatore di Forza Italia non esisterebbe in caso di assenza di figli. Tajani è intervenuto martedì 11 maggio ospite a Rtl 102.5: "Assolutamente sì, sono stato male interpretato. Il significato del mio intervento era finalizzato ad aiutare le donne che vogliono figli. A volte le polemiche sono strumentali estrapolando una frase dal contesto. Io parlavo di crisi demografica che crea danni all’economia", ha affermato. Tajani quindi è tornato a precisare il senso delle sue frasi sulla famiglia ("non esiste senza figli") che hanno suscitato polemiche anche all’interno di Forza Italia. "Ci sono coppie che dicono di non voler avere figli - ha detto -. Si tratta di una scelta, ma la crisi demografica è un problema", ha ribadito il coordinatore nazionale di Fi.

Il discorso si sposta poi sulle amministrative: "Noi siamo favorevoli a Bertolaso come candidato sindaco a Roma e mi auguro che ci ripensi - ha affermato ancora Tajani -. Spero ci ripensi Bertolaso per Roma così come mi auguro che ci ripensi Albertini per Milano. Sono due ottimi candidati, che rappresentano il mondo civico e vanno un po' al di là dei confini dei partiti. Entrambi permetterebbero al centrodestra di poter governare con figure civiche".

Serve tuttavia trovare ancora l'intesa all'interno del centrodestra. Per questo Tajani ha fissato una sorta di road map, sempre durante il suo intervento a Rtl 102.5: "Domani (mercoledì 12 maggio ndr) ci sarà una riunione tra i responsabili enti locali del centrodestra per cominciare a individuare i candidati nei capoluoghi di provincia, nelle città più importanti. Poi entro la prossima settimana ci sarà una riunione con Matteo Salvini e Giorgia Meloni per poter iniziare a individuare i candidati sindaci nelle grandi città". Con Bertolaso e Albertini che restano le prime scelte di Forza Italia per Roma e Milano.

