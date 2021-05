Calabria, Bandiera Blu 2021 assegnata anche a Santa Maria del Cedro e Diamante

10 maggio 2021 a

Nell'assegnazione delle Bandiere Blu, quest'anno in Calabria sono state premiate in provincia di Cosenza anche Santa Maria del Cedro e Diamante. Confermate le indiscrezioni che erano circolate nelle ore precedenti all'assegnazione ufficiale dei vessilli. Le due località della provincia di Cosenza, ogni anno meta di migliaia di turisti, hanno quindi ottenuto il riconoscimento Fee, la Fondazione per l'educazione ambientale. E' un vessillo molto importante per il territorio dell'Alto Tirreno, in particolare per la Riviera dei Cedri, considerata l'attuale presenza di ben cinque località con la Bandeira Blu nell'arco di poco più di trenta chilometri.

Sono state confermate Tortora, Praia a Mare e San Nicola Arcella ed ora si sono aggiunte anche Santa Maria del Cedro e Diamante. Del resto è senza alcun dubbio uno dei tratti di costa più belli non solo di tutta la Calabria, ma anche dell'intero Paese. Ovviamente grande soddisfazione per i cittadini e per gli operatori turistici di un comprensorio che ormai è diventato un vero e proprio distretto blu. Le bandiere spingono ancora di più a mantenere alta l'attenzione sulla qualità dell'acqua e a continuare su una gestione trasparente e attenta dei depuratori, nonché sull'eventuale individuazione di scarichi abusivi, aspetto sul quale nel caso occorre intervenire prima possibile.

L'assegnazione della Bandiere Blu quest'anno è stata ancora più ricca di soddisfazioni, dunque, per la regione Calabria. In provincia di Cosenza il riconoscimento è stato assegnato a Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Villapiana. In provincia di Crotone, invece, a Cirò Marina e Melissa. In provincia di Catanzaro a Sellia Marina e Soverato. In provincia di Vibo Valentia a Tropea. In provincia di Reggio Calabria a Roccella Jonica e a Siderno. La provincia di Cosenza continua a guidare con notevole vantaggio la graduatoria della regione Calabria dei riconoscimenti Fee.

