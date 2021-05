Bandiere Blu 2021, ecco le 201 località balneari eccellenti. Liguria al top, quali sono le novità

10 maggio 2021 a

Le Bandiere Blu 2021 premiano 416 spiagge italiane, 201 località e 81 approdi turistici. La Liguria si conferma al top nell'evento della Foundation for Environmental Education (Fee) arrivato ormai all'edizione numero 35. I Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento in base ai 32 criteri di sostenibilità (dalla qualità delle acqua alla raccolta differenziata), dunque, sono 201, 6 in più rispetto ai 195 dello scorso anno: 15 sono i nuovi ingressi; Abruzzo (Francavilla al Mare, Pescara, Martinsicuro), Calabria (Diamante, Santa Maria del Cedro), Campania (Camerota), Lazio (Fondi, Minturno), Marche (Altidona), Puglia (Bisceglie, Monopoli, Nardò), Sardegna (Aglientu) Sicilia (Roccalumera, Modica). Sono invece 9 i Comuni non confermati. In particolare, la Liguria conferma 32 località, segue la Campania con 19 con un nuovo ingresso ma anche un’uscita, la Toscana scende a 17 bandiere con tre uscite. Raggiunge i 17 riconoscimenti anche la Puglia, con tre nuovi ingressi e un’uscita. Le Marche salgono a 16, con un nuovo ingresso. Clicca qui per l'elenco completo Regione per Regione.

Non solo mare pero, complessivamente, quest’anno le Bandiere sui laghi scendono a 16, con due uscite. "Anche quest’anno il programma Bandiera Blu segna un incremento dei Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, ben 201. Molti di più sono però quei Comuni che hanno scelto di intraprendere il percorso e che affianchiamo nella loro crescita. L’impegno verso la sostenibilità nella gestione del proprio territorio, la cura del turista e la sua sicurezza, l’attenzione ai servizi, uniti al grande desiderio di ripartire con la stagione turistica, fanno dei Comuni Bandiera Blu un propulsore per la ripresa del turismo italiano in questo particolare momento storico" ha detto Claudio Mazza, presidente della Fee Italia.

."Come è stato per l’anno passato, quando i Comuni rivieraschi italiani Bandiera Blu hanno ben saputo rispondere alle nuove e sconosciute sfide lanciate dal Covid, garantendo una gestione della stagione estiva efficiente e in sicurezza, siamo convinti che per il 2021 il turismo italiano saprà fare da traino alla ripresa dell’intero Paese" conclude Mazza.

