Circeo, ritrovati i resti di nove uomini di Neanderthal

08 maggio 2021 a

a

a

Clamoroso rinvenimento archeologico al Circeo. A oltre ottant’anni dalla scoperta della Grotta Guattari a San Felice Circeo (Latina), nuovi rinvenimenti fondamentali per lo studio dell’uomo di Neanderthal e del suo comportamento. Nel corso di ricerche sistematiche della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina in collaborazione con l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, iniziate nell’ottobre del 2019, sono emersi significativi reperti fossili attribuibili a 9 individui di uomo di Neanderthal: 8 databili tra i 50mila e i 68mila anni fa e uno, il più antico, databile tra i 100mila e i 90mila anni fa. Questi, insieme agli altri due trovati in passato nel sito, portano a 11 il numero complessivo di individui presenti nella Grotta Guattari che si conferma così uno dei luoghi più significativi al Mondo per la storia dell’uomo di Neanderthal.

Straordinaria scoperta a Pompei: ritrovato Termopolio intatto con tracce di cibo di strada

"Una scoperta straordinaria di cui parlerà tutto il mondo - ha dichiarato il Ministro della Cultura, Dario Franceschini - perché arricchisce le ricerche sull’uomo di Neanderthal. È il frutto del lavoro della nostra Soprintendenza insieme alle Università e agli enti di ricerca, davvero una cosa eccezionale".

Scoperta unica a Pompei: trovato un grande carro cerimoniale in bronzo

"Con questa campagna di scavo abbiamo trovato numerosi individui, una scoperta che permetterà di gettare una luce importante sulla storia del popolamento dell’Italia. L’uomo di Neanderthal è una tappa fondamentale dell’evoluzione umana, rappresenta il vertice di una specie ed è la prima società umana di cui possiamo parlare", ha spiegato Mario Rubini, direttore del servizio di antropologia della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina. Quanto ai resti dei nove uomini scoperti, "sono tutti individui adulti - ha chiarito Francesco Di Mario, funzionario archeologo della Soprintendenza per le province di Frosinone e Latina e direttore dei lavori di scavo e fruizione della grotta Guattari - tranne uno forse in età giovanile. E' una rappresentazione soddisfacente di una popolazione che doveva essere abbastanza numerosa in zona. Stiamo portando avanti gli studi e le analisi, non solo genetiche, con tecniche molto più avanzate rispetto ai tempi di Blanc, capaci di rivelare molte informazioni".

Gli studiosi trovano nella necropoli i resti di un bambino con un sasso in bocca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.