Silvia Aisha Romano, nozze con rito islamico: chi è il marito e cosa fa oggi la ragazza liberata in Somalia

E' passato un anno da quando è stata liberata. Cosa fa oggi Silvia Aisha Romano? Intanto non vive più a Milano, dove era tornata l'anno scorso dopo diciotto mesi di prigionia in Somalia. E questa non è la sola novità della sua vita. C'è il lavoro e un amore. Per la cronaca neanche sua mamma vive nella palazzina al Casoretto, quartiere multietnico della città. La giovane, rapita a Chakama, in Kenya, la sera del 20 novembre 2018 e liberata il 9 maggio 2020, si è trasferita in un piccolo comune alle porte del capoluogo lombardo, lontano da giornalisti, fotografi e curiosi.

E' trascorso un anno dal giorno della liberazione, arrivato dopo un complesso lavoro d' intelligence e il pagamento di un riscatto, e tutta la famiglia di Silvia Aisha, riporta La Stampa, ha lasciato la città. Silvia ora ha 26 anni e insegna in una scuola per adulti le lingue straniere (si era laureata poco prima di partire per l' Africa) ed è felice, secondo quanto racconta chi è molto vicino alla famiglia. Soprattutto, ha trovato l'amore.

Silvia, secondo quanto riferisce la fonte, si è sposata, con rito islamico, il 5 ottobre scorso a Campegine, un piccolo centro a metà strada tra Milano e Bologna, tra la sua casa e quella del marito, Paolo P., ragazzo italiano di origini sarde che all' epoca viveva proprio lì, in Emilia Romagna, e che si è convertito anche lui all'islam.

Silvia e Paolo in realtà si conoscono da quando erano bambini. Da piccoli giocavano sempre insieme. Poi si erano persi. E avevano seguito strade diverse. Fino a quel 9 maggio, quando Silvia è tornata a casa. Paolo, a quel punto, l'ha cercata e l'ha trovata. Hanno cominciato a frequentarsi e si sono innamorati. Per amore lui ha abbracciato la fede di Silvia e ha così potuto sposarla. Ma tutto è avvenuto in gran segreto, senza feste né cerimonie, soltanto pochi intimi. Un anno dopo, la storia viene fuori. Dopo la fine di un incubo, una vita all'insegna degli affetti e della normalità.

