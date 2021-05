Cartabianca, Flavio Briatore: "Riaprire le discoteche. Il Billionaire è super sicuro"

04 maggio 2021 a

"Dopo quello che è successo l'anno scorso, quando abbiamo iniziato l'estate con pochi casi di contagio e poi alla fine abbiamo dovuto fare i conti con migliaia di nuovi casi, lei riaprirà il Billionaire in Sardegna?" è la domanda che Bianca Berlinguer ha fatto a Flavio Briatore ospite del talk Cartabianca nella puntata di oggi martedì 4 maggio 2021. "Se penso a quello che è successo a Milano, in piazza Duomo, per lo scudetto dell'Inter, allora il Billionaire è super sicuro come le migliori discoteche del mondo. Quando parliamo della riaperture dobbiamo pensare alle persone che ci lavorano, noi diamo da mangiare a 150 famiglie..." è la risposta del manager piemontese collegato da Londra dove ha potuto riaprire i suoi ristoranti rigorosamente solo all'aperto. "Ma qui abbiamo date certe e così possiamo programmare, è l'aspetto più importante".

Il manager prosegue: "Dobbiamo comunque andare cauti, credo che quest'estate si possa ballare all'aperto, con un certo tipo di controlli. Anche far entrare poche persone non ha senso perche tutti poi vogliono stare vicini" spiega all'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin (Pd) ospite in studio. A proposito Lorenzin svela: "Un immunologo sta pensando di vaccinare i giovanissimi" che potrebbe essere la soluzione per permettere un'estate con meno sacrifici per i ragazzi italiani che "se non cambiano le cose fanno la rivoluzione quest'estate" dice Briatore.

Il manager piemontese poi fa l'esempio del test fatto in una discoteca di Manchester: "Qui hanno organizzato una serata con 5mila persone in un locale, tutti senza mascherine. Dopo qualche giorno i risultati dicono che non alcun positivo tra le persone che hanno partecipato alla serata". E poi rilancia: "Il vaccino è fondamentale anche se ne viene fatto uno solo. Ma in Italia abbiamo vaccinato la qualunque senza organizzazione" conclude Briatore.

