Draghi, "pass verde nazionale in arrivo". Così ci sposteremo e presto anche la carta Ue

In attesa del certificato verde europeo "il governo ha introdotto un pass verde nazionale che entrerà in vigore nella seconda metà di maggio" per spostarsi in Italia. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, introducendo la conferenza stampa sulla riunione ministeriale del G20 Turismo, con il ministro Massimo Garavaglia.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha chiarito nella stessa sede che "dalla seconda metà di giugno il certificato verde" per gli spostamenti "sarà operativo nell’Ue". Grazie a questo pass "le persone potranno spostarsi fra Paesi senza obbligo di quarantena", ha spiegato Draghi.

"Le nostre città, le nostre montagne stanno riaprendo: alcuni settori sono destinati a ridursi ed altri a crescere, ma io non ho dubbi che il turismo tornerà più forte di prima. Intanto il governo fornirà un aiuto all’industria turistica che è figura prominente nel Pnrr", ha aggiunto il presidente del Consiglio,

"Se c’è un Paese che è intrecciato con il turismo è il nostro. Tutto il mondo vuole venire qui. La pandemia ci ha costretto a chiudere ma noi siamo pronti ad ospitare il mondo", ha annunciato con un pizzico di orgoglio il presidente del Consiglio, Mario Draghi, introducendo la conferenza stampa della riunione ministeriale del G20 Turismo, con il ministro Massimo Garavaglia. "Dobbiamo garantire regole chiare e semplici per garantire l’arrivo dei turisti e per poter viaggiare in Italia in sicurezza", ha affermato ancora Draghi.

Il presidente del consiglio ha chiarito che il settore turistico "svolgerà un ruolo essenziale nella ripresa del Paese. È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia: non vediamo l’ora di accogliervi di nuovo", ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in quello che appare una sorta di appello agli italiani che stanno pensando alle vacanze dopo le riaperture che hanno aperto una nuova fase.

