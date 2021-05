Massimo Galli, "gentile con Sala". La critica che fa infuriare l'esperto: abbandona la trasmissione | Video

04 maggio 2021 a

L'esperto abbandona la trasmissione, infuriato. Succede in diretta, a “L’Aria che Tira” di oggi, martedì 4 maggio, su La7. L'esperto è uno di quelli maggiormente in vista: il professor Massimo Galli è in collegamento con Myrta Merlino in studio.

L'infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano (fra l'altro tifoso interista) viene sollecitato per capire quanto sia stato grave l’assembramento in piazza Duomo a Milano, domenica scorsa, per la vittoria dello scudetto da parte dell’inter: “Sono più che felice per l’esito del campionato, ma la situazione è quella che è e non ci si può dimenticare che siamo in guerra, tanto per farmi capire in maniera cruda. Non possiamo permettere varchi al nemico, manifestazioni di 30.000 persone in piazza che cantano e gridano. La possibilità di rapida diffusione del Covid è evidente. Il ragionamento del sottosegretario Sileri sul fatto che questo errore lo pagheremo tutti non fa una grinza, ma senza cercare scuse, anche quello che si è visto davanti a bar, parchi e situazioni varie, soprattutto domenica, è allarmante e non ha riguardato 30.000 persone bensì milioni di persone. Dobbiamo dire forte e chiari che non è un liberi tutti", ha affermato Galli.

"Se fossero stati radunati a San Siro come ha suggerito Salvini?", secondo il professor Galli "non sarebbe cambiato niente. Quanti se ne sarebbero veramente accalcati fuori lo stadio? E quanti ne sarebbero entrati davvero? Obtorto collo devo ammettere che più regole ci sono, come il coprifuoco e il divieto di sfruttare spazi interni, e peggio mi sento”.

Il professor Galli ha ribadito nel corso del collegamento l’importanza e la validità di AstraZeneca ed è stato critico anche sui furbetti che in Sicilia rifiutano AstraZeneca millantando presunte allergie.” Poi lo scontro in diretta tv.

Massimo Galli ha spiegato che "la probabilità di essere colpiti da un problema legato al vaccino AstraZeneca è alla pari o minore di quando si va in macchina in autostrada o si prende l'aspirina. Tutta la comunicazione, la campagna in negativo che ne è nata ha creato una leggenda metropolitana difficile da sfatare". Francesco Borgonovo de La Verità, anche lui in collegamento ha sottolineato: "Mi ha molto colpito la gentilezza con cui ha trattato il sindaco di Milano Sala. È costume parlare senza essere contraddetti".

Galli replica stizzito poi dice: "Mi avete stancato, sempre qualcuno che la butta in politica. Non ho più tempo e con questo arrivederci". E abbandona il programma.

