Super Luna nel mese di maggio, ecco le date per fotografi e appassionati

03 maggio 2021 a

a

a

Il mese di maggio è quello della super Luna dell'anno 2021 ed è già scattata l'attesa per la notte del 26, quando dividerà la scena con Mercurio che prima raggiungerà la migliore visibilità serale dell'anno. La segnalazione arriva dall'Unione astrofili italiani (Uai) e ovviamente fa crescere le aspettative degli appassionati di fotografia, ma anche di astronomia. La Luna piena si troverà alla distanza minima dalla Terra che si chiama perigeo, leggermente ancora più vicina di quella del 26 e del 27 aprile. Apparirà quindi un po' più grande e naturalmente più bella da fotografare.

La Luna di Stefano Principi, la foto fa collezione di complimenti e di like

L'ora esatta in cui sarà più vicina alla terra: con esattezza le 3.52 dell'alba del 26 maggio, mercoledì. Ma come hanno spiegato proprio gli astrofili e come ha ripreso l'Agenzia Ansa, l'altro protagonista del mese dal punto di vista dello spazio sarà il pianeta Mercurio. Il 15 maggio raggiungerà la migliore visibilità possibile dell'anno 2021 e tramonterà quasi due ore dopo il Sole. Sarà quindi possibile ammirarlo durante il crepuscolo. Secondo la Uai non deve essere perso nemmeno l'incontro ravvicinato con Venere che sorpasserà Mercurio tra il 28 e il 29 maggio, mentre Marte continuerà a restare visibile anche la sera. Infine Giove e Saturno che resteranno osservabili ma soltanto nelle ultime ore della notte.

Cometa Neowise, lo splendido scatto di Alessio Vissani: foto da applausi

Come sempre gli esperti hanno ufficializzato anche le congiunzioni. A partire dalla notte di martedì 4 maggio, con la possibile e suggestiva concentrazione della Luna, di Giove e di Saturno a sud est ma prima dell'alba. Il giorno 12 maggio, invece, quella che viene definita una sottilissima falce lunare tramonterà accompagnata da Pleiadi e Venere. Ancora. Nelle prime ore della notte del 16 maggio Luna e Marte ben visibili in cielo sotto Castore e Polluce. Infine il 31 maggio quando la Luna nelle ultime ore della notte potrà essere osservata con Saturno e Giove.

Un'altra splendida foto alla Luna realizzata da Stefano Principi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.