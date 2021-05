Vaccini, Figliuolo: "Valutiamo Astrazeneca anche per under 60"

03 maggio 2021 a

"Oggi abbiamo 20,7 milioni somministrazioni a fronte di 24,7 milioni vaccini, abbiamo 4 milioni di vaccini da inoculare in questi giorni finché il 6 maggio non arriveranno i nuovi afflussi. La campagna sta procedendo secondo quello che avevo prefigurato all’inizio. Adesso dobbiamo pensare a impiegare tutto quello che abbiamo" ha spiegato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus. Poi sgancia la novità sul fronte Astrazeneca: "Questo vaccino è consigliato per determinate classi, ma va bene per tutti. Lo dice Ema. Fare il vaccino vuol dire salvarsi. Dobbiamo credere nella scienza, più andiamo avanti nella campagna vaccinale più abbiamo risultati. In Gran Bretagna lo hanno fatto in 21 milioni di persone, ci sono effetti collaterali infinitesimali". Per questo motivo "è probabile che nell’arco della rolling review si possa valutare l’estensione anche agli under 60 di Astrazeneca Ne stiamo parlando con il Cts, l’Iss e l’Aifa in base a studi fatti in Gran Bretagna. I vaccini vanno impiegati tutti".

Figliuolo, intervenuto all’inaugurazione dell’hub vaccinale presso il polo natatorio della Fin ad Ostia, ha annunciato che "vaccineremo a brevissimo tutti gli atleti che devono andare a fare le Olimpiadi. Anche questo è un segno dell’Italia che riparte. Se ci vacciniamo in fretta, riapriamo anche lo sport. Abbiamo atleti che vanno alle Olimpiadi, agli Europei, ai Mondiali e devono essere tutelati. Prendere il Coronavirus oggi vorrebbe dire saltare le Olimpiadi" ha annunciato il generale.

Poi un plauso al Lazio: "Per quanto riguarda il seguire il piano vaccinale sono al livelli di numeri uno: over 80, 70-79, over 65. Non disperdiamo le dosi in altri rivoli" ha spiegato il generale soddisfatto del lavoro fatto dalla sanità laziale. "Ieri abbiamo raggiunto il punto più basso dei decessi e questi sono i primi effetti della campagna vaccinale. Questo mese andremo a 50mila vaccinazioni al giorno e oggi verranno consegnate oltre 60mila dosi del vaccino AstraZeneca ai medici di medicina generale che potranno così agire in modo capillare. Non ci sono vaccini di serie A e serie B" ha aggiunto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

