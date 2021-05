Matteo Salvini, post con minacce choc sui social dopo il caso Fedez. Lui: "Democratici e pacifisti"

02 maggio 2021 a

Minacce social al leader della Lega Matteo Salvini che posta sui social i messaggi d'odio al suo indirizzo. "Alcuni dei tanti, questi sono freschi di oggi: ’Salvini lo squarterei vivo', ’sparate a Salvini'. ’Salvini muori', ’Salvini crepa', ’senza pace finché Salvini non sarà appeso a testa in giù’... Ma loro sono democratici e pacifisti, ascoltano Fedez, chiedono diritti per tutti e sono contro la violenza", scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, postando gli screenshot dei messaggi di odio ricevuti via social.

Sul caso Fedez e Rai3, la "polemica" è "tutta interna alla sinistra", aveva puntualizzato qualche ora prima su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, che ieri aveva auspicato che il rapper non affrontasse dal palco del Concertone del Primo maggio il tema del ddl Zan contro l’omotransfobia. "Artista di sinistra, ’censori di sinistra", prosegue Salvini per poi concludere: "Viva la musica e la libertà. Aspettiamo che qualcuno paghi e si dimetta. P.s. L’interlocutrice Rai registrata da Fedez era portavoce di Veltroni, sindaco Pd di Roma".

Provo disprezzo "per le frasi che ho sentito, sono disgustose, chi minaccia, insulta, chi augura al morte va curato e punito", ha affermato poi, sempre in giornata ma nel pomeriggio, Matteo Salvini, ospite di Domenica Live, su Canale 5, riferendosi alle frasi citate da Fedez ieri sera, riferite a esponenti della Lega che hanno usato parole omofobe. "Sono parole bestiali".

"I vertici della Rai non li ho messi io, Rai 3 è schierata a sinistra, si mettessero d’accordo loro, il problema degli italiani non è comunque Fedez, ma la ripartenza, la vita vera", ha aggiunto Salvini, ospite di Domenica Live, su Canale 5, su caso della presunta censura a Fedez, durante il concertone di ieri sera. "Litigare non serve, stiamo vivendo un momento drammatico con persone che sono in ospedale". «"o - aggiunge - sono pronto a un confronto in tv con Fedez, anche qui a Canale 5".

Alcuni dei tanti, questi freschi di oggi: “#Salvini lo SQUARTEREI vivo", "SPARATE a Salvini", "Salvini MUORI", "Salvini CREPA", "Senza pace finché non sarà APPESO"...

Ma loro sono democratici e pacifisti, ascoltano #Fedez, chiedono diritti per tutti e sono contro la violenza... pic.twitter.com/aYQDQMcOv8 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 2, 2021

