Walter Veltroni, le due figlie con Flavia Prisco: Martina vittima di molestie sul lavoro

Walter Veltroni è un ex politico, ora più che altro scrittore e regista italiano. Nato a Roma il 3 luglio 1955, è stato - tra le altre cose - sindaco di Roma, vicepresidente del consiglio nel primo governo Prodi nel 1996 e segretario del Pd. Per quanto riguarda la sua vita privata, le sue figlie, avute dalla moglie architetto Flavia Prisco, si chiamano Martina e Vittoria. La prima si è trasferita presto negli Stati Uniti, dove ha lavorato come produttore televisivo. Nel 2017 è finita al centro delle cronache per essere stata una delle venti ragazze dipendenti della media-company Vice che hanno iniziato a parlare delle molestie ricevute sul lavoro.

La figlia di Walter è stata quindi tra le giovani che hanno raccontato di continue richieste di sesso e commenti osceni. Martina ha denunciato il suo capo Jason Mojica (che è stato licenziato dall’azienda). “Non siamo riusciti a creare un ambiente dove tutti, soprattutto le donne, possano sentirsi rispettate e in grado di lavorare bene”, ha commentato l'azienda in seguito all’accaduto. Vittoria Veltroni, invece, si è specializzata nel mondo della moda. “Amo molto la moda italiana ma apprezzo anche la moda americana”, ha affermato la figlia di Veltroni nel 2014, quando si è piazzata terza tra coloro che hanno sfilato per il cinquantenario dell’Accademia di Costume & Moda.

Veltroni e la moglie Flavia Prisco si sono conosciuti ad un festival della gioventù di Berlino nel 1973. La coppia ha concepito appunto le due figlie Martina e Vittoria. In una intervista di alcuni anni fa a Donna Moderna, Flavia Prisco si è descritta "una donna come tante altre". Indipendente, che lavora nel proprio studio, ai propri progetti e va a fare anche le file in banca o alla posta, riuscendo a gestire anche la propria vita familiare. Quando conobbe Veltroni, Flavia aveva appena 15 anni, lui 18. Il matrimonio si è celebrato nel 1982. Veltroni è ospite domenica 2 maggio a Da Noi A ruota libera, condotta da Francesca Fialdini.

