Vaccini, il piano di Figliuolo: "Over 65 in sicurezza, poi classi produttive e dosi nelle scuole"

il Commissario straordinario generale Francesco Paolo Figliuolo, all’inaugurazione dell’hub vaccinale del centro commerciale Porta di Roma, ha parlato del suo piano.

Il prossimo step della campagna vaccinale "sarà sulle classi produttive. I vaccini arriveranno, maggio sarà un mese di transizione. Dopo pensiamo all’estate", ha affermato. "Quando avremo messo in sicurezza gli over 65 si può aprire a tutte le classi di età", ha aggiunto.. Poi bisogna vaccinare "le classi produttive, penso al settore alberghiero", ha argomentato Figliuolo.

Per quanto riguarda le vaccinazioni nelle scuole, "ci stiamo pensando, come si faceva una volta negli anni settanta". Il piano vaccinale va seguito in maniera ordinata: dopo aver vaccinato gli over 65 si può aprire a tutte le classi di età, ha ribadito il Commissario straordinario generale Francesco Paolo Figliuolo, oggi 2 maggio a Roma.

"Per quanto riguarda gli over 80 anni ci siamo, il Lazio è al 94 per cento su una media di oltre l’85 per cento a livello nazionale - ha spiegato

Figliuolo -. Sugli over 60 la media è bassa. Capisco la voglia di aprire alle fasce di età inferiori, ma occorre concentrarsi sugli over 60, soprattutto sui 65. Il piano va seguito in maniera ordinata - ha spiegato Figliuolo -. Come prima cosa dobbiamo mettere in sicurezza le persone che possono avere conseguenze gravi. Quando avremo messo in sicurezza gli over 65 si può aprire a tutte le classi di età". Poi bisogna vaccinare "le classi produttive, penso al settore alberghiero", ha concluso

Figliuolo. Un piano dettagliato e chiaro quello di Figliuolo che ha bisogno di essere seguito in maniera scrupolosa. Un piano certo legato all'arrivo delle dosi ma su queste c'è l'ottimismo dei milioni di vaccini che sono stati annunciati in questo mese di maggio. L'obiettivo principale adesso, è quello degli over 65.

