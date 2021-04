Covid, volo dall'India a Fiumicino con 23 positivi a bordo: caccia alle varianti

29 aprile 2021 a

a

a

Il volo arrivato ieri notte dall'India all'aeroporto di Fiumicino conteneva 23 positivi al Covid tra i 223 tra passeggeri ed equipaggio, per una percentuale di positivi a bordo del 9%. "Le operazioni delle Uscar sono andate avanti fino a tarda notte. Tra i positivi anche due componenti dell’equipaggio" ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Covid, in India altro record di contagi: 375mila. Nel mondo vicina quota 150 milioni

"Siamo ora in attesa dei risultati del sequenziamento per la ricerca delle varianti da parte dell’Istituto Spallanzani. Tutte le persone risultate positive e i contatti stretti dei positivi sono stati inviati in un Covid Hotel per l’isolamento. Voglio ringraziare i nostri operatori, le Uscar guidate da Pierluigi Bartoletti e Stefano Marongiu, ADR, la Protezione civile e le Forze dell’ordine per il grande lavoro svolto ha detto l'assessore regionale.

La situazione in India è tra le più gravi di tutto il mondo. Un nuovo record assoluto di contagi quotidiani in India è stato registrato, il cui ultimo bollettino sul fronte dell’emergenza Covid, questa mattina, ha registrato addirittura 379.257 nuovi contagi per un totale giunto ormai a 18.376.524 dalla comparsa del morbo. Cresce purtroppo anche il numero delle vittime, che nelle ultime 24 ore sono state 3.645. Registrando un aumento costante, i casi attivi sono saliti a 3.084.814, rappresentando il 16,55% delle infezioni totali mentre il conteggio dei decessi totali si attesta a 204.832. In particolare 14 stati e territori dell’Unione hanno registrato il più alto aumento in un solo giorno di contagi. In particolare, Karnataka e Kerala hanno riportato rispettivamente 39.047 e 35.103 casi, 17.207 il Bengala occidentale, 16.665 il Tamil Nadu, 16.613 il Rajasthan, 14.669 l’Andhra Pradesh. Intanto è scattata la corsa agli aiuti da parte dell'Ue. La Francia invierà a Delhi otto generatori di ossigeno, l’Italia offre un modello di stabilimento per la produzione di ossigeno, oltre a 20 ventilatori; l’Irlanda altri 550 concentratori di ossigeno e 60 ventilatori; la Finlandia manda 318 cilindri ad ossigeno. L’Austria manda 5.521 fiale del farmaco antivirale Remdesivir, 238 cilindri ad ossigeno e 1.900 cannule.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.