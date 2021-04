Smart working, per gli enti pubblici proroga nel decreto legge con l'addio alla soglia minima del 50%

29 aprile 2021 a

Attesa per il decreto legge con le proroghe di primavera. Tra le misure in arrivo c’è la proroga al 30 settembre della via semplificata che nella Pa permette il lavoro agile senza bisogno del preventivo accordo individuale. Alla stessa data potrebbe orientarsi anche il settore privato, come ha spiegato il ministro del Lavoro Andrea Orlando dopo l’incontro con i sindacati. Per chi lavora nelle Pubbliche amministrazioni però ci dovrebbe essere l'addio alla soglia minima del 50% sul fronte smart working.

Negli uffici pubblici la novità in arrivo riguarda lo smart working, praticato da centinaia di migliaia di dipendenti della Pa. La novità però sarebbe duplice: ua nuova proroga allunga fino al 30 settembre l’ok al lavoro agile senza bisogno del preventivo accordo individuale, l’altra cancella le soglie minime che in base alla normativa pensata l’anno scorso (articolo 263 del Dl 34/2020) per il post-pandemia avrebbe imposto a tutte le Pa di garantire il diritto al lavoro agile almeno al 50% dei dipendenti impegnati in attività che non impongano la presenza. L’addio alle soglie minime, nelle intenzioni del governo, non è un generalizzato richiamo al ritorno in ufficio, ma serve a dare alle amministrazioni, caratterizzate ciascuna da situazioni diverse, l’autonomia per organizzarsi.

"Sì allo sviluppo ed al potenziamento del lavoro agile anche quando sarà cessata l’emergenza sanitaria" ha detto sul tema il segretario confederale della Cisal Massimo Blasi durante il confronto con il ministro Orlando sul lavoro agile. "Abbiamo chiesto un forte sviluppo della contrattazione sindacale in materia. Il lavoro agile è uno strumento che può favorire un miglioramento della qualità della vita e produrre risparmi sociali e individuali, per esempio, consentendo alle persone di rientrare per periodi più o meno lunghi nelle proprie abitazioni del sud mantenendo il proprio posto di lavoro nelle aziende del nord. Il lavoro agile inoltre può consentire un ampio ripensamento della programmazione dello sviluppo dei territori. Deve essere sfruttato il particolare momento storico in cui ci sarà un forte investimento nelle nuove tecnologie e nella digitalizzazione per rendere il lavoro agile alla portata di tutti. In tal senso la Confederazione proporrà, modifiche e integrazioni delle attuali norme", conclude Blasi.

