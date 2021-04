Meteo, Primo maggio con l'Italia spaccata in due: le previsioni

29 aprile 2021 a

Che week end sarà questo del Primo maggio? Complici le riaperture, gli italiani guardano alle previsioni per una giornata da trascorrere all'aperto. Beh, queste dicono che sarà un fine settimana malconcio per alcune regioni. L’Italia continua a essere spaccata in due; da una parte il tempo instabile che interessa principalmente il Nord, dall’altra la stabilità offerta dall’anticiclone africano che surriscalda il clima al Sud.

Il sito IlMeteo.it segnala che dopo le giornate di oggi e domani con altre sfuriate temporalesche al Nord, anche il weekend del Primo Maggio si annuncia con le stesse caratteristiche. La giornata peggiore sarà proprio quella della Festa dei lavoratori quando un’intensa perturbazione impatterà sulle regioni settentrionali provocando un’ondata di temporali con locali grandinate che da Ovest si porteranno verso Est in serata.

Le precipitazioni potranno assumere carattere di nubifragio sulla Lombardia. Poche novità anche per domenica 2 ancora rovinata da una passata temporalesca e sempre al Nord, ma la novità sarà rappresentata dalla neve che potrebbe tornare a scendere a quote inferiori ai 1400 metri in Lombardia e sul Triveneto. In tutto questo ambaradan di maltempo, il Centro-Sud sarà l’isola felice in quanto la protezione garantita dall’anticiclone africano, oltre a garantire due giornate in gran parte soleggiate, farà schizzare le temperature fin oltre i 30 gradi in Sicilia, Calabria e Puglia e fino a 26 gradi al Centro e sul resto del Sud (come a Roma, Firenze, Caserta).

Italia spaccata dunque, buone notizie ma non per tutti sul fronte del meteo e questo accade dall'inizio di questa settimana che al Nord e poi al Centro, ha portato la pioggia proprio nella settimana che i ristoranti (succede da lunedì 26 aprile) possono riaprire ma soltanto all'aperto. In attesa delle previsioni meteo della prossima settimana, non resta che vivere (in alcuni casi all'aria aperta come abbiamo visto) questo fine settimana che è alle porte.

