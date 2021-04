Recovery: Draghi, 15 mld alta velocità. "Salerno-Reggio Calabria a 300 km/h"

27 aprile 2021 a

a

a

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della replica alle comunicazioni alla Camera in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ha chiarito che il Piano ed il Fondo complementare prevedono "investimenti per oltre 15 miliardi" sull’alta velocità. Un esempio, "è la linea ad Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, dove i treni potranno viaggiare a 300 km all’ora. Con questi investimenti, ci si metterà lo stesso tempo da Roma a Torino e da Roma a Reggio Calabria". Per gli interventi ferroviari al Nord "sono destinati 8,6 miliardi", ha aggiunto.

Video su questo argomento Pnrr, Draghi: “Fecondità in Italia tra le più basse in Ue. Casa, lavoro e welfare per le famiglie”

Il presidente Mario Draghi ha detto anche che le procedure dell’ecobonus "sono troppo complesse e per questo ’tira' poco. Con un dl che presenteremo entro maggio interveniamo con importanti semplificazioni".

Per Roma "il Pnrr prevede un’iniziativa ’caput mundi' da 500 milioni di euro per valorizzare il patrimonio storico della città", ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della replica alle comunicazioni alla Camera in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Draghi ha anche chiarito che "sul turismo e la cultura sono destinati circa 8 miliardi di euro".

Nel Pnrr "ci sono 6,3 miliardi per le reti ultra veloci, la banda larga ed il 5G".Ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, "Vogliamo portare entro il 2027 la banda ultra larga ovunque", ha aggiunto.

Video su questo argomento Draghi a Montecitorio, standing ovation alla fine del discorso

"Voglio sottolineare come il Pnrr italiano stanzi complessivamente 3,6 miliardi sullo sviluppo dell’idrogeno, dato significativamente superiore ai 2 miliardi della Francia e all’1,6 miliardi della Spagna", ha precisato ancora il presidente del Consiglio. "È evidente che la transizione debba tendere all’utilizzo di idrogeno verde", ha aggiunto ricordando che "il target previsto è il 72 per cento dell’elettricità globale da fonte rinnovabile nel 2030".

Draghi ha inteso chiarire anche che "l’Italia da anni reclamava un piano sulle politiche sportive. Con un miliardo di investimenti nel Pnrr da oggi lo sport ha piena dignità nelle politiche pubbliche del nostro Paese", anche per "lo stretto legame che c’è tra l’attività sportiva, il benessere e la coesione sociale". Dunque "intendiamo potenziare le infrastrutture per lo sport e favorire le attività sportive a cominciare dalle prime classi delle scuole primarie. Delle infrastrutture sportive scolastiche beneficerà inoltre l’intera comunità territoriale, al di fuori dell’orario scolastico attraverso convenzioni e accordi con le stesse scuole, gli enti locali e le associazioni sportive e dilettantistiche locali", ha concluso.

Video su questo argomento Recovery, Draghi: "Mi dispiace per tempi ristretti discussione"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.