Covid, l'allarme di Crisanti: "Variante indiana sfugge al vaccino, serve quarantena vigilata"

Allarme lanciato dal virologo Andrea Crisanti sulle varianti del Covid, quella indiana in particolare: "Quello che sta succedendo in India, Cile e Brasile è il risultato combinato di aperture insensate e sviluppo di varianti con trasmissibilità elevata - ha spiegato a Buongiorno su Sky Tg24 -. La variante indiana è una variante che genera cluster molto numerosi, probabilmente ha un indice di infettività alto. In India ha completamente soppiantato la variante inglese. Poi ha due mutazioni nella regione che funziona da bersaglio per gli anticorpi neutralizzanti, quindi si ritiene che in qualche modo possa sfuggire al vaccino".

Crisanti: "Bisogna imporre le mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici"

Crisanti ha quindi proseguito: "Le misure annunciate dal ministro Speranza, di bloccare i voli dall’India, sono corrette - ha commentato - ma dovrebbero essere affiancate da misure che prevengono la triangolazione. E poi bisogna creare l’infrastruttura, creare una quarantena vigilata per chi viene da questi posti, non si può lasciare all’iniziativa dei singoli un problema di sanità pubblica così rilevante". E ancora: "In questo momento non sappiamo qual è il repertorio delle varianti di Sars-CoV-2 in Italia - ha affermato il direttore del dipartimento di medicina molecolare dell'Università di Padova -. Facciamo un test parziale, una volta ogni 15-20 giorni, su un campione molto limitato e su pezzi del virus estremamente limitati. Va cambiata la strategia".

Borghi attacca Crisanti: "Non sei un esperto di epidemie". Scontro in diretta

Crisanti ha pure criticato l'attuale situazione di monitoraggio delle varianti in Italia. "La nostra capacità di monitorare le varianti ha una sensibilità bassissima - ha spiegato -. Il fatto che siano stati identificati già due casi di variante indiana è un campanello d’allarme importante, perché significa che probabilmente ce ne sono molti, molti di più", ha ribadito l’esperto. "Se facessimo decine di migliaia di sequenze e trovassimo due casi potremmo dire che sono casi isolati - ha precisato -. Se ne analizziamo poche centinaia e ne troviamo due, cambia completamente".

Ma che bravo Crisanti… se il ristorante fa male perché non ce lo avete detto anche prima?

