Michele Santoro da Lilli Gruber: "Avrei cose da dire. Ma sono difficile da governare per questa tv"

"La televisione è ovvio che mi manca, è il mio lavoro, e io mi sento ancora capace di fornire qualche contributo. Ma evidentemente un personaggio come sono io, in una situazione dove il conformismo si estende ovunque come una cortina di fumo, è un po' difficile da governare. Ma io non mi sento un reduce, delle cose le avrei da dire anche oggi" così il giornalista Michele Santoro, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, si toglie diversi sassolini, anzi macigni, dalle scarpe in riferimento alla sua assenza dalla tv che ormai ha quasi raggiunto i tre anni.

"Mi sarei aspettato che l’era dei 5 Stelle avrebbe portato una trasgressione violenta nella Rai, invece mi sembra che si siano accomodati alle proprie poltrone, piuttosto che riformare il servizio pubblico. Mi sarei aspettato Travaglio direttore del Tg1, perché così si fanno le rivoluzioni, ma evidentemente ognuno sta meglio dove sta" ha aggiunto.

E ancora: "Nel Paese c’è un’area critica di dissenso molto ampia, assolutamente non rappresentata in televisione. Sembra che dobbiamo solo stringerci a coorte e vaccinarci tutti, altri problemi non ne vedono". Secondo il giornalista "l’informazione della Rai quando c’ero io, era di gran lunga la più forte sul piano dell’approfondimento. Andavamo in onda io, Gad Lerner, Minoli e Bruno Vespa in seconda serata e facevamo il 70% di share della serata. (...) Hanno smantellato tutto e adesso fanno programmi che fanno l’1% e nemmeno si pongono più il problema" è la stoccata finale di Santoro che a luglio compirà 70 anni. Alcuni suoi programmi - come Samarcanda e Annozero in Rai - hanno fatto la storia della televisione. Nei prossimi giorni sarà in libreria con Nient' altro che la verità (Marsilio Editori).

