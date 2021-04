Covid, Speranza: "Ingresso vietato in Italia a chi è stato in India negli ultimi 14 giorni"

25 aprile 2021 a

Covid, nuova ordinanza del ministro della salute, Roberto Speranza, dopo l'escalation di contagi in India. "Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. I residenti in Italia potranno rientrare con tampone in partenza e all’arrivo e con obbligo di quarantena".

Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, su facebook. "Chiunque sia stato in India negli ultimi 14 giorni e si trovi già nel nostro Paese è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione. I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante indiana. Non possiamo abbassare la guardia. Venerdì è stato il giorno record per casi a livello mondiale con 893.000 positivi di cui 346.000 proprio in India", ha spiegato il titolare del dicastero della salute. Le cifre indiane del contagio da Covid-19, infatti, continuano a segnare nuovi record, con quasi 17 milioni di casi. Il conteggio a ieri indicava 16.960.172 casi con ben 349.691 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore e 2.767 decessi.

Per il quarto giorno consecutivo sono stati registrati oltre 300 mila casi in 24 ore. Il numero totale di morti è salito a 192.311. Secondo le autorità, ci sono ancora un totale di 2.682.751 casi attivi nel paese, con 14.085.110 persone curate e dimesse dagli ospedali finora in tutto il paese. Il governo federale continua ad escludere l’imposizione di un rigido lockdown per contenere il peggioramento della situazione. La maggior parte delle nuove infezioni riguarda lo Stato del Maharashtra, con 67.160. Seguono l’Uttar Pradesh con 37.944 e il Karnataka con 29.438. La crisi è grave anche a Nuova Delhi, con 24.103 nuovi casi e un tasso di positività superiore al 36 per cento. Anche nel Bengala Occidentale il tasso di positività è alto, oltre il 25 per cento, con punte del 50 a Calcutta.

