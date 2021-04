Covid, l'obiettivo di Curcio: "Vaccinazioni over 60 da concludere entro giugno"

24 aprile 2021 a

a

a

Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, è intervenuto sabato 24 aprile a Sky Tg24, durante l'edizione delle 20 di e-Venti, nuovo spazio di approfondimento, sulla campagna di vaccinazione anti Covid. "Crediamo che sia assolutamente possibile chiudere le vaccinazioni degli over 60 entro giugno, in funzione degli arrivi che sono previsti, che ci consentono di traguardare questo obiettivo", ha dichiarato. Curcio ha quindi parlato del bollettino che continua a registrare un notevole numero di decessi: "Non dobbiamo assuefarci a questi numeri dei morti, dobbiamo considerarli nella loro gravità, il nostro obiettivo sarà raggiunto se questi numeri andranno a diminuire, come sta accadendo, di pari passo con la campagna vaccinale", ha aggiunto.

In Italia calano ancora contagi e decessi. Tasso di positività al 4,3%. Il bollettino di oggi

"Il numero delle vittime sta calando in maniera importante - ha quindi proseguito Curcio -. Sul numero di morti non c’è dubbio che incida la percentuale di anziani in Italia, più alta della media europea. Nelle visite che facciamo col generale Figliuolo però vediamo oggi una struttura di terapia intensiva che seppur sotto pressione nelle ultime settimane sta rispondendo in maniera egregia". Poi sui vaccini: "Quello delle 500mila dosi al giorno comprendo che sia un tema con una certa attrattiva di comunicazione, ma dobbiamo comprendere che questo lavoro che si sta facendo non è uno scatto dei 100 metri ma è una maratona, anche con diversi ostacoli", ha detto ancora Curcio.

Ma che bravo Crisanti… se il ristorante fa male perché non ce lo avete detto anche prima?

"Stiamo inoculando mediamente l’86% di quanto viene distribuito - è poi entrato nel dettaglio -, questo significa che, al netto di una fisiologica scorta, quello che viene distribuito viene fornito alla popolazione. Il valore delle inoculazioni quotidiane è in trend costante di crescita. L’importante è che quando arriveremo alle 500mila dosi manterremo questo valore, questa è la cosa importante, non arrivare ai punti di picco. Sarà possibile inoculare AstraZeneca o Johnson & Johnson - ha concluso - a quegli under 60 che non abbiano remore ad assumerli ma solo una volta che noi avremo messo in sicurezza le nostre categorie più fragili. Dobbiamo chiudere, e siamo in chiusura, con gli over 80, gli over 70 e le categorie fragili".

No Vax, insulti shock in memoria di Milva: "Il vaccino ti ha fatto bene". "Si è ammazzata con le sue mani"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.