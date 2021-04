Don Davide Banzato, il fidanzamento durato tre anni: poi il ritorno in seminario

24 aprile 2021 a

a

a

Don Davide Banzato è un sacerdote e scrittore, spesso ospite in diverse trasmissioni televisive. Don Davide ultimamente ha presentato il libro Tutto ma prete mai, uscito lo scorso 14 aprile, nel quale ripercorre la sua storia ecclesiastica e personale, con le diverse persone incontrate da lui nel suo percorso. Nato il 17 febbraio del 1981 a Padova, è cresciuto con tre fratelli, sin da piccolo, e ha cominciato a frequentare le lezioni di catechismo. E' entrato quindi in seminario da giovanissimo incontrando Chiara Amirante, presidente e fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti. Davide non ha nascosto il suo passato, i suoi innamoramenti e le sfide che ogni giorno gli presenta la vita da prete. Don Davide è stato fidanzato dai 17 ai 19 anni e stava quasi per sposarsi, dopodiché ha sentito la vocazione.

Martina Miliddi, Todaro scommette su di lei: "Sei tutto istinto, ma la tecnica è un disastro"

Inoltre stando ai primi lettori, sono più che entusiasmanti le pagine che raccontano della sua esperienza a Medjugorje e gli ostacoli che gli presenta la mafia locale interessata all’area della Cittadella Cielo di Nuovi Orizzonti. Tema principale del libro è proprio la vocazione di Banzato, con il prete che ricorda come nella ‘chiamata’ ci sia tutto. Inoltre il prete ha raccontato dei suoi incontri più importanti, tra cui quello con il parroco romano don Andrea Santoro, ucciso successivamente in Turchia. Davide Banzato poi ha ripercorso i suoi primi attimi della carriera ecclesiastica. Ad oggi il prete vive a Frosinone, dove incontrò colui che lo ha portato a fare questa vita, don Salvatore Boccaccio.

Pelè re del calcio stasera ospite di Fabio Fazio

Quest'ultimo prima di morire diceva di aver avuto una visione, secondo la quale era il diavolo a non voler l’ordinamento di Davide. Sentendo la mancanza della famiglia, tuttavia, in un periodo ha deciso di lasciare il seminario continuando a coltivare la propria fede. Davide ha successivamente capito di dover seguire la propria strada e riprendere il seminario. Don Banzato è ospite sabato 24 aprile a Verissimo, su Canale5, con Silvia Toffanin.

A Verissimo tanti ospiti in studio da Silvia Toffanin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.