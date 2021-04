Lotto, super vincita ad Arezzo. In un colpo quaterno, quattro terni e sei ambi. Quasi 52mila euro

24 aprile 2021 a

a

a

Il Lotto questa settimana ha premiato un giocatore di Arezzo. Nel concorso di giovedì 22 aprile, ha vinto oltre 51mila euro, per l'esattezza 51.900. Ha centrato ben sei ambi, quattro terni e una quaterna. Ha vinto grazie ad una giocata sulla ruota di Venezia. E' stata la vincita più alta del concorso e ovviamente grande soddisfazione per l'appassionato. Una scommessa importante anche a Mezzanino, in provincia di Pavia. In questo caso il giocatore si è messo in tasca 27.500 euro. Sul terzo gradino del podio uno scommettitore di Ariano Irpinio, in provincia di Avellino: 19.000 euro. E' il sito Agirpownews ad annunciare le vincite e a spiegare che l'ultimo concorso del Lotto ha distribuito nel complesso oltre otto milioni di euro. Dall'inizio dell'anno il gioco ha assegnato nel complesso 375 milioni.

Superenalotto, vincono i "5": jackpot sale ancora

Nel concorso dell'Eurojackpot anche questa settimana non ci sono stati 5 + 2 nell'estrazione di venerdì 23 aprile. Il jackpot quindi continua a salire e nella prossima settimana toccherà la cifra di 34 milioni di euro. Sono stati sei i giocatori che hanno centrato il 5 + 1 e che si sono messi in tasca la bellezza di 339mila e 622 euro. Nessuno di nazionalità italiana. Due sono tedeschi (in Germania il gioco è molto diffuso) e due danesi. Le altre giocate vincenti sono state convalidate in Lituania e in Norvegia. Sono stati centrati inoltre anche sette 5 + 0. Il premio in questo caso è stato di 102.743 euro. La combinazione vincente è stata 3 - 6 - 11 - 14 - 49. I due Euronumeri estratti sono stati 1 e 5.

Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 23 aprile 2021

Ad Andezeno, in provincia di Torino, infine, un giocatore festeggia grazie al concorso Vincicasa. Venerdì 23 aprile 2021 ha centrato un prezioso cinque da mezzo milione di euro. Si mette quindi in tasca una somma di 200mila euro, mentre il resto dei soldi li deve investire per l'acquisto di una casa. La combinazione vincente è stata 4 - 5 - 9 - 21 - 26 e ha regalato ai 18 punti con quattro una vincita di 114 euro mentre ai 508 tre sono andati 14 euro. Ai 4.806 due, invece, spettano due euro.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 23 aprile

