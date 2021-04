Covid, l'Italia torna "gialla" con il calo dei contagi. Brusaferro: "Situazione ancora difficile"

23 aprile 2021 a

Covid, calano i contagi e da lunedì 26 aprile tutte le regioni tornano in giallo (tranne sei). Ma guai a pensare che il peggio sia passato. La decrescita del contagio in Italia, secondo la cabina di regia che monitora settimanalmente i dati della pandemia, prosegue in maniera costante e progressiva con degli elementi che fanno ben sperare, come ad esempio la riduzione sempre più significativa dei contagiati tra gli over 80 e soprattutto tra il personale sanitario dove il Covid non circola come in passato.

"Questo è un segnale di come vaccinare la popolazione sia importante. L’epidemia sta decrescendo in gran parte delle regioni italiane. Per quanto riguarda l’incidenza a 7 giorni è di 157 ogni 100 mila abitanti, molto al di sopra dei 50 per 100 mila e questo rende difficile il tracciamento. L’età mediana scende a 43 anni. Per quanto riguarda la stima Rt, ad oggi è allo 0,81 sotto il valore di 1. Ci sono però regioni sopra l’1", ha spiegato in conferenza stampa il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro. Numero comunque importante se paragonato alla settimana scorsa quando l’Rt era a 0,85. Brusaferro parla di "decrescita rapida per la fascia d’età sopra gli 80 anni" merito come detto della campagna vaccinale. Tra gli altri numeri snocciolati la percentuale degli asintomatici, che si attesta al 75%, e il calo dei ricoveri in area medica dove l’occupazione è al 36%. "Sotto la soglia critica del 40 per cento. Pure nelle terapie intensive i ricoveri decrescono anche se sono ancora in sovraccarico". Le buone notizie arrivano dal fronte dei vaccini, con "quasi l’80% degli over 80 vaccinato con la prima dose e il 50% con due dosi" sottolinea Brusaferro che segnala: "In crescita le vaccinazioni tra i 70-79 anni e tra i 60-69". Nel complesso però il "il quadro rimane impegnativo perchè l’incidenza rimane elevata e le terapie intensive sono ancora in sovraccarico". Ecco perchè in un quadro di riaperture "i rilassamenti delle misure devono essere interpretati con la consapevolezza che è necessario rispettare le misure. Il rispetto delle regole è un fattore decisivo".

La chiave di volta è rappresentata dal vaccino. Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, da un lato osserva che "c’è sicuramente un’accelerazione della campagna vaccinale" dall’altro però riflette sul fatto che non si è ancora dato il massimo. Durante la conferenza stampa ha evidenziato l’alto numero dei morti: "La situazione migliora ma i decessi restano alti. Il numero dei decessi rimane troppo elevato". Una situazione in progressivo miglioramento che però potrebbe peggiorare in vista delle riaperture. Rezza non lo esclude: "Nessuno può escludere un nuovo aumento dell’incidenza dei casi, ma bisogna anche responsabilizzare le persone. Le aperture comportano sempre dei rischi; è chiaro che non sarà un 'liberi tutti'. Bisogna esseri prudenti e comportarsi rispettando le norme", conclude.

