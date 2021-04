Lecce, avvistata foca monaca nel mare vicino a Gallipoli

23 aprile 2021 a

Lecce, esemplare di foca monaca avvistata in mare non lontano da Gallipoli. L'animale è uno degli indicatori più sensibili della qualità dell’ambiente, ed è tornata a frequentare le aree costiere salentine.

Grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini e al sopralluogo del personale della capitaneria di porto di Gallipoli, è stata accertata la presenza nell’area gallipolina di un esemplare di questa specie. In particolare nella tarda mattinata di oggi è stato avvistato un esemplare in prossimità del "Seno del Canneto". Essendo uno tra i mammiferi a maggior rischio di estinzione, la Capitaneria invita "gli operatori della pesca, le associazioni ambientaliste, le forze dell’ordine e la popolazione tutta a porre attenzione al fine di poter tutelare l’esemplare e diffondere sempre più i comportamenti rispettosi dell’ambiente marino, della foca monaca e di tutte le altre specie". Sono fondamentali le segnalazioni, ma estremamente importante è adottare comportamenti corretti in caso di avvistamento o di contatto con l’esemplare.

L’importante in caso di avvistamento di una foca monaca ridurre ogni potenziale disturbo generato dalla vicinanza umana ed allertare immediatamente la Capitaneria di Porto al numero 1530, segnalando l’evento e continuando ad osservare l’esemplare, annotandone il comportamento ed i dettagli fisici (ad esempio colorazione della pelliccia, dimensioni, forma del corpo). Nel contempo sarebbe opportuno fotografare o filmare l’esemplare per poter ottenere informazioni importanti sulla tutela della specie protetta. Un segnale di "rinascita" dell'ambiente, favorito anche dallo stop di molte attività umane a causa del Covid, che ha "rallentato il motore del Paese", per usare un'espressione cara all'ex premier Giuseppe Conte. Segnali di risveglio dell'ambiente e delle specie animali che si sttano ripetendo in più zone d'Italia. In questo caso, ad essere protagonista, è la fauna marina, con un esemplare raro nei mari italiani, che pure un tempo vedevano diverse spcie oggi considerate "rare" nelle loro acque.

