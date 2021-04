Covid, il bollettino del 23 aprile: in Italia 14.761 nuovi casi e 342 morti

23 aprile 2021 a

Covid, il bollettino di oggi - venerdì 23 aprile - fa registrare 14.761 nuovi casi di contagio e 342 morti. Entrambi questi dati sono in diminuzione rispetto a ieri, quando furono registrati 16.232 nuovi positivi e 360 decessi. In Italia sono scesi anche di 42 unità i posti letto occupati nelle terapie intensive.

Sono 315.700 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, in 24 ore che hanno fatto registrare un tasso di positività pari al 4,6 per cento. È quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute sulla diffusione del contagio. I ricoveri sono in tutto 21.440, 645 in meno di ieri. "I contagi tra gli over 80 sono in netta e veloce decrescita", ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, nella conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale sull’epidemia di Covid in Italia. Un dato che dimostra "l’effetto delle vaccinazioni nelle fasce di età più avanzate". "L’età mediana dei contagi è di 43 anni, in calo", mentre quella "dei ricoveri e di 67 anni", ha aggiunto Brusaferro. L’incidenza è pari a 159 casi su 100mila abitanti, la scorsa settimana era a 182. "Un dato che pone l’incidenza sopra la quota di 150 per 100mila", ha spiegato il presidente dell'Iss.

Guai ad abbassare la guardia. Questo il messaggio che emerge dalla conferenza settimanale dell'Iss. "Il Cts ha confermato la lenta discesa dei nuovi casi e dei pazienti ricoverati ma in un quadro impegnativo, le terapie intensive sono infatti al 35 per cento di saturazione. E l’incidenza resta elevata. La prevalente circolazione della variante virale deve portarci a cautela e alla gradualità nella gestione dell’epidemia, continuando a mantenere le misure di distanziamento individuali anti-contagio". Intanto da lunedì entreranno in vigore le nuove norme valide fino al 31 luglio, con tutta Italia in "giallo" ad eccezione di sei regioni.

