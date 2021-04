Covid, il bollettino del 22 aprile in Italia 16.232 nuovi casi e 360 morti

22 aprile 2021 a

Tornano a crescere i nuovi casi di Covid in Italia, così come i decessi. Il bollettino di oggi, giovedì 22 aprile, conta infatti 16.232 nuovi casi (rispetto ai 13.844 delle ultime 24 ore) e 360 morti (ieri erano stati 364). I tamponi effettuati sono stati 360.804, con un tasso di positività al 4,4 per cento.

Ci sono ancora 3.021 letti occupati in terapia intensiva (55 in meno di ieri), mentre le persone attualmente positive al virus sono 472.196 (3.439 in meno di ieri), per un totale di 3.330.392 persone che hanno contratto il Sars-Cov 2. Il numero complessivo dei morti in Italia è arrivato a 118.357 unità. "Le previsioni ci dicono che la curva epidemiologica sta scendendo, in Italia e in altri Paesi Ue. Questo è chiaramente dovuto a un insieme di cause" e per quanto riguarda le riaperture in programma dal 26 aprile "avranno un’incidenza, ma in un contesto in cui il contagio sta diminuendo. È un rischio ragionato come ha detto Draghi". A spiegarlo è Paolo Giudici, docente di Statistica all’università di Pavia e coordinatore con il suo team di Periscope (Pan-European Response to the ImpactS of Covid-19 and future Pandemics and Epidemics).

Per le prossime settimane "possiamo essere ottimisti: Rispetto allo scorso anno abbiamo più conoscenze e una quantità di dati tale da poter fare analisi e previsioni accurate. Poi è chiaro, c’è sempre una percentuale di incertezza. Sul fronte dei dati epidemiologici, stiamo realizzando modelli statistici per fare previsioni mensili anche per il Ecdc e abbiamo inserito variabili predittive come le misure adottate nei vari Paesi (Germania, Francia, Italia e Spagna). Ebbene, abbiamo riscontrato tre risultati: le misure (chiusure delle scuole, lockdown, coprifuoco, stop a trasferimenti e viaggi) sono risultate efficace nel ridurre il numero dei casi, ma non il numero dei decessi; poi ci vogliono almeno 10-14 giorni affinché le misure manifestino la loro efficacia e poi quelle più dure, come la chiusura delle scuole e il lockdown, hanno un impatto più marcato; infine, in questa seconda fase - conclude lo statistico - abbiamo poi notato che c’è una difficoltà nel seguire tutti i flussi di dati regionali per le diverse scelte che vengono fatte a livello locale", ha spiegato Giudici.

