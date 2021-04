Covid, in Italia 13.844 nuovi contagi e altri 364 morti: indice di positività al 4%

21 aprile 2021 a

Arriva il bollettino Coronavirus di oggi, mercoledì 21 aprile 2021. Sono 13.844 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 12.074, per un totale di 3.904.899 dall’inizio dell’epidemia. Sono 364 i decessi, in calo rispetto ai 390 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro paese.

Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 350.034 rispetto ai 294.045 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che scende al 3,9 per cento rispetto al 4,1 per cento di ieri. Il numero degli attualmente positivi è di 475.635, con un calo di 7.080 unità rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 20.552 per un totale di 3.311.267 dall’inizio dell’epidemia. Sono 3.076 le persone ricoverate in terapia intensiva, 75 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 22.784. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (2.095), la Campania (1.881), la Sicilia (1.288) e il Lazio (1.161).

Veniamo alla situazione in Lombardia. A fronte di 49.417 tamponi effettuati (di cui 32.452 molecolari e 16.965 antigenici), sono 2.095 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in Lombardia. Un incremento superiore a quello di ieri, quando si erano registrati 1.670 nuovi casi. E rispetto a 24 ore fa cresce anche il tasso di positività, che passa dal 3,5 al 4,2 per cento. I decessi sono oggi 72 (ieri 67), per un totale di 32.458 morti nella regione da inizio pandemia. Calano i ricoverati: nelle terapie intensive sono 667, 8 meno di ieri; nei reparti Covid ordinari 4.522, 117 meno di 24 ore fa. I guariti/dimessi, infine, sono oggi 2.552. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.

