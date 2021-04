Sivincetutto Superenalotto, numeri vincenti di oggi mercoledì 21 aprile 2021

21 aprile 2021 a

Torna l'appuntamento con la fortuna del mercoledì. E' previsto Sivincetutto Superenalotto, l'estrazione di oggi mercoledì 21 aprile: i numeri vincenti e le quote verranno pubblicate su questa pagina dopo le ore 20, appena comunicati ufficialmente. Il concorso Sisal che assegna l'intero jackpot settimanale in una sola estrazione, premia chi indovina dai 2 ai 6 numeri della sestina vincente. Per domani sera, sempre alle ore 20, c'è molta attesa per le estrazioni del Lotto e del classico Superenalotto, che metterà in palio un jackpot di circa 141,3 milioni di euro. Una cifra altissima che spingerà a giocare molti italiani a caccia del colpo che può cambiare la vita.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI MERCOLEDI' 21 APRILE 2021 -----

Sivincetutto Superenalotto, numeri vincenti dell'estrazione di mercoledì 14 aprile 2021

