Toscana, l'inchiesta che può sconvolgere gli equilibri di quasi mezzo secolo

Un destro-sinistro che manderebbe al tappeto anche il più forte e navigato dei pugili. Che rischia di mettere in discussione un potere fin qui inattaccabile. Non bastava la disastrosa campagna vaccinale, che ha visto la Toscana attestarsi al penultimo posto per gli over 80. Ora l'inchiesta portata avanti dalla direzione distrettuale antimafia e dai carabinieri di Firenze sconfessa uno dei teoremi più amanti dai dem del Granducato, quello cioè che certe infiltrazioni criminose nel territorio toscano non attecchiscono.

E che ha portato mercoledì la maggioranza che siede al Palazzo del Pegaso a bocciare la proposta dell'opposizione di una commissione sul tema, perché giudicata come “non necessaria”. Ma non solo. Dall'inchiesta, che potrebbe scoperchiare un vaso di Pandora pieno di incognite, è emerso un ruolo piuttosto ambiguo dell'associazione dei conciatori di Santa Croce sull'Arno.

Posizione che, è bene ricordarlo, andrà chiarita in un'aula di tribunale e che, al momento, rappresenta solo la tesi accusatoria. La rendicontazione della campagna elettorale di Eugenio Giani ha fatto emergere alcune donazioni, per un ammontare di oltre 20mila euro, proprio delle concerie di Santa Croce sull'Arno. Che avrebbero fatto pressioni, secondo le intercettazioni, perché Ledo Gori venisse riconfermato nel ruolo di capo di gabinetto.

Da quando il finanziamento pubblico ai partiti è stato abolito, è normale per chi vuol fare politica chiedere un aiuto economico ai soggetti privati. Nulla di scandaloso o di illegale, se il tutto viene dichiarato in modo trasparente. Il problema, per ora solo di immagine, è che se queste aziende vengono coinvolte in inchieste penali, fanno sprofondare anche l'esponente politico che hanno aiutato. Rappresentare gli interessi di certe lobbies è lecito, seppur moralmente discutibile.

Portare avanti business illegali ovviamente no. La giornata di ieri è stata una delle peggiori per Eugenio Giani, da quando ha vinto le elezioni. Perché, al di là delle parole di circostanza, politicamente deboli e di scarso spessore di Simona Bonafè (“la destra non strumentalizzi l'inchiesta”), il telefono del governatore è stato letteralmente subissato di chiamate che provenivano dai vertici del Nazareno. L'ex assessore allo sport del comune di Firenze ha annunciato di aver “disposto che le funzioni di capo di gabinetto, fino ad ora svolte da Ledo Gori, siano attribuite in via transitoria al direttore generale della Regione, Paolo Pantuliano”.

Ma Giani non è il solo politico di peso coinvolto. Dalle carte dei magistrati è emerso anche un pranzo, tenutosi nella sede istituzionale di Palazzo Sacrati Strozzi, tra l'ex governatore Enrico Rossi e Ledo Gori. In quella occasione Rossi avrebbe chiesto un sostegno economico ai due rappresentanti delle concerie, Aldo Gliozzi e Piero Maccanti, per i suoi progetti di “andare in Europa”. Al momento né Giani né Rossi sono indagati. La Toscana, una delle cinque regioni rimaste in mano al Partito Democratico, dovrà fare i conti con un'inchiesta lunga e complessa, che potrebbe sconvolgere gli equilibri di quasi mezzo secolo. Perché il ciclone quando arriva non è che avverte. Passa, piglia e porta via.

