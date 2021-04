Vaccini, record in Italia: venerdì 16 aprile somministrate 347.279 dosi

17 aprile 2021 a

a

a

Vaccini, record in Italia: nella giornata di venerdì 16 aprile sono state somministrate 347.279 dosi. È quanto si apprende da fonti della struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo. Una crescita constante che sta registrando ogni giorno nuovi, importanti progressi e si accompagna al moltiplicarsi dei punti di somministrazione in tutto il Paese.

Pass per gli spostamenti: cosa consente di fare e chi può averlo

E' ancora lontano, tuttavia l'obiettivo inizialmente definito dal governo del premier Mario Draghi, che puntata a raggiungere le 500 mila somministrazioni al giorno già per metà aprile, termine poi spostato a fine mese. Un fattore che tuttavia dipende strettamente dall'arrivo delle dosi in Italia da parte delle varie case farmaceutiche con cui il governo ha siglato i contratti di fornitura, che in queste settimane hanno fatto registrare ritardi e pause che hanno inciso sulla capacità di somministrare più vaccini. Ad ogni modo, in Italia le persone vaccinate sono già 10 milioni.

InfoFragili, 14 mila chiamate all'ora al numero verde della Asl

"Il traguardo delle 500 mila dosi giornaliere non è lontano: ieri sono state vaccinate 347.279 persone", scrive su Twitter il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè. "Il piano vaccinale funziona: avanti tutta", ha scritto. Come detto, sono oltre 10 milioni (10.025.605) gli italiani a cui è stata somministrata almeno una dose, circa uno su sei. Quelli che invece hanno completato la profilassi sono 4,2 milioni. In questa settimana la media di vaccini inoculata ogni 24 ore è stata di 291mila. Sale di 102 unità pure il numero dei punti vaccinali presenti sul territorio che arrivano a quota 2276. Per quanto riguarda le fasce d’età il 76 per cento degli over 80 ha avuto almeno una dose mentre il 45 per cento è stato immunizzato. Per i 70-79enni, invece, la prima somministrazione è avvenuta al 30 per cento della popolazione e solo il 3,41 per cento ha avuto anche la seconda.

Vaccini, ad Arezzo apre il secondo hub: tremila dosi nel fine settimana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.