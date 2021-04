Covid, Capacchione (Sib): "Urgente vaccinare i bagnini addetti al primo soccorso"

17 aprile 2021 a

"Noi segnaliamo l’esigenza che i bagnini, addetti al primo soccorso, debbano rientrare tra le categorie prioritarie per le vaccinazioni". A chiederlo è Antonio Capacchione, presidente dei balneari Sib di Fipe Confcommercio, intervistato dall’Adnkronos.

"Stiamo parlando dei bagnini di salvamento che magari, all’occorrenza, devono fare anche la respirazione bocca a bocca. Questo personale e non i bagnini che sistemano le attrezzature negli stabilimenti, dovrebbe essere vaccinato appena possibile" è la richiesta completa che il Sib ha presentato al governo che, insieme al Comitato tecnico scientifico, ha preso in esame. "È una richiesta di buon senso, come per gli infermieri e i medici dovrebbero avere una certa precedenza" aggiunge.

Lo stesso presidente di Sib fa il punto della situazione sulla stagione estiva e il turismo: "Le prenotazioni stanno arrivando, c’è voglia di mare. Ma finora erano orientate su luglio e agosto, mentre ora confidiamo che anticiperanno il periodo delle vacanze e non ultimo, quest’anno, prevediamo che molte persone arriveranno nelle località turistiche per lavorare in remoto con lo smart working. Ho un riscontro diretto con clienti che da Bologna e da Milano intendono spostarsi magari nei luoghi di origine o dove hanno la seconda casa per portare i bambini al mare e magari appunto continuare a lavorare" afferma Capacchione che ha uno stabilimento nel territorio di Margherita di Savoia, in Puglia (Barletta-Andria-Trani). Gli stabilimenti balneari "sono luoghi sicuri perché sono all’aperto e studi anglosassoni hanno certificato scientificamente che la percentuale di contagi all’aperto è insignificante". Quanto alla Pasqua Capacchione dice che "il danno è stato enorme ma il turismo italiano si gioca d’estate e se salta è drammatico. L’anno scorso il 60% del turismo si è svolto d’estate e soprattutto al mare". Quanto ai protocolli per gli stabilimenti balneari Sib dice che "probabilmente saranno adottati i protocolli messi a punto l’anno scorso, che hanno funzionato e confidiamo che questi vengano ufficializzati nei prossimi giorni".

