Eurojackpot, concorso venerdì 16 aprile 2021: tre giocatori centrano "5+1" e vincono 627 mila euro

17 aprile 2021 a

a

a

Eurojackpot, c'è chi fa festa con i numeri estratti nell'ultimo concorso. Non c'è stato alcun "5+2" nel concorso EuroJackpot di ieri sera, venerdì 16 aprile 2021, e il Jackpot per il prossimo appuntamento (venerdì prossimo) sale a 22 milioni di euro. A far festa, dopo l'ultima estrazione, sono tre giocatori che hanno centrato i "5+1" e che portano a casa 627.610,80 euro a testa: le vincite, secondo quanto riporta il sito specializzato agiproinews, sono state realizzate in Danimarca, Norvegia e Slovenia. Centrati, inoltre, anche sei "5+0" da 110.754,80 euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 12 19 20 28 31, Euronumeri 6 e 9.

Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 16 aprile 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.