Laura Bassi, chi era: perché il doodle di Google oggi 17 aprile 2021 è dedicato alla fisica

Google celebra oggi, sabato 17 aprile 2021, Laura Bassi con un doodle. Prima donna laureata a Bologna - nell'università più antica d'Europa - nel 1732 in Biologia e Fisica, è stata anche la prima ad intraprendere una carriera universitaria nel Vecchio Continente. Prezioso il suo contributo nel campo della dinamica dei fluidi, nell’elettricità, nell’ottica e nella fisica newtoniana.

Fisica ed accademica italiana, nata a Bologna il 29 ottobre 1711, Laura Bassi è stata una delle prime donne laureate nel nostro Paese. Il 17 aprile del 1732, appena ventenne, sostenne la disputa De universa re philosophica davanti a un pubblico di letterati, professori e religiosi presso il Palazzo Pubblico di Bologna. Il suo modo di argomentare affascinò i presenti al punto che, il 12 maggio di quello stesso anno, le fu conferita la laurea in filosofia.

Bassi poi intraprese studi di fisica sperimentale e matematica con il medico Giuseppe Veratti che sposò nel 1738. Con lui ebbe 8 figli e organizzò in casa un laboratorio di fisica sperimentale newtoniana e un salotto culturale dove, dal 1749, iniziò a insegnare a universitari aggirando il divieto di insegnamento per le donne. Grazie alla sua autorevolezza scientifica nel 1776 le venne assegnato il posto di professore di fisica sperimentale nell'Istituto delle scienze dell'Università di Bologna. Le sono stati dedicati un cratere su Venere e un asteroide, il suo nome è stato affiancato nel 2019 alla prima nave italiana rompighiaccio per ricerche oceanografiche, in Austria le sono dedicati il Quality Engineering Centre of Expertise presso l'Università di Innsbruck e il Centre of Visual Analytics Science and Technology presso l'Università Tecnica di Vienna. A Bologna le sono dedicati un liceo linguistico, delle scienze sociali e musicale, già istituto magistrale, e una via della città. A Sant'Antimo, in provincia di Napoli, le è dedicato un liceo statale formato da diversi indirizzi: scientifico, delle scienze umane, delle scienze applicate e linguistico.

