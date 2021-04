Covid, pass per gli spostamenti con vaccino, guarigione o test negativo: requisiti e modalità

17 aprile 2021 a

a

a

Primi passi verso la "normalità" con le riaperture previste dal governo a partire dal 26 aprile. L'allentamento delle misure prevede il ritorno delle zone gialle e il ripristino degli spostamenti tra regioni di questo colore. La novità, annunciata ieri dal premier Mario Draghi, sta nell'introduzione del pass per gli spostamenti tra regioni di diverso colore.

Il calendario delle riaperture per scuole, ristoranti, palestre e spostamenti tra regioni

Il pass attesterà la sussistenza di una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione, esecuzione di un test covid negativo in un arco temporale ancora da definire (si parla di 48 ore), avvenuta guarigione dal Covid. Chi ottiene il pass ha la possibilità di. spostarsi liberamente nel territorio nazionale e di accedere a determinati eventi (culturali, sportivi) riservati ai soggetti muniti del documento. Le norme saranno contenute nel prossimo, imminente decreto Covid, che sarà varato dal consiglio dei ministri prima di lunedì 26 aprile, dovendo normare le misure che entreranno in vigore proprio da quel giorno.

Draghi: "Il 26 aprile riaprono ristoranti all'aperto. Pass per spostamenti tra regioni di colore diverso" | Video diretta

Nel frattempo l'esecutivo ha varato anche il calendario delle riaperture: da lunedì 26 aprile torna la zona gialla ma rafforzata. Riaprono le scuole di ogni ordine e grado tutte in presenza in zona gialla e arancione, mentre in zona rossa si procederà con un mix di didattica in presenza e a distanza. Riaprono i ristoranti che fanno servizio al tavolo all’aperto anche a cena. Tornano anche le altre attività all’aperto: sportive, spettacoli, teatri, musei e cinema. Infine, sarà possibile spostarsi tra regioni gialle mentre servirà un pass per regioni di diverso colore. Il 15 maggio spiagge e piscine all’aperto potranno aprire, seguendo protocolli di sicurezza ad hoc. L'1 giugno tornano "alcune attività legate alle palestre", ha spiegato Speranza, anche al chiuso, seguendo protocolli anticontagio. Se i dati lo consentiranno potrà riprendere la ristorazione anche al chiuso. L'1 luglio potrà infine riprendere anche l’attività fieristica.

Isole Covid free, Garavaglia: "Potremmo farlo, ma bisogna creare i meccanismi giusti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.