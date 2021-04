Smart working, nel Dl Covid previsto il diritto alla disconnessione: chi ne ha diritto

15 aprile 2021 a

Smart working, nel Dl Covid di prossima approvazione arriverà il "diritto alla disconnessione". Lo prevede un emendamento approvato nelle commissioni lavoro e affari sociali della Camera dei deputati e tale diritto "non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi". Ecco come funziona e chi ne ha dritto.

Innanzi tutto si intende la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti. Per la pubblica amministrazione resta la disciplina dei contratti collettivi in cui, come annunciato di recente dal ministro Renato Brunetta, il ricorso allo smart working sarà inserito e normato. "L’approvazione di un emendamento M5s al decreto Covid per riconoscere il diritto alla disconnessione al lavoratore con un figlio minore di 16 anni in didattica a distanza che, alternativamente all’altro genitore, svolge l’attività in modalità agile rappresenta un passo importante sul fronte dei diritti dei lavoratori e nell’ottica di un aggiornamento della disciplina del lavoro agile, anche e soprattutto alla luce di quanto è avvenuto durante la pandemia", affermano in una nota le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Lavoro.

"Siamo molto soddisfatti perché per la prima volta in un testo normativo si parla di diritto alla disconnessione. In questo modo non solo tuteliamo i tempi di riposo e la salute del lavoratore, ma lo facciamo senza che vi siano ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi. Superata la fase dell’emergenza, sul tema sarà necessario confrontarsi per far sì che questo diritto venga riconosciuto a tutti in modo stabile", concludono i parlamentari pentastellati. Restano quindi da definire i criteri attuativi di tale norma, così come resta da appurare se sarà di carattere strutturale o avrà limitazioni legate alla pandemia in corso, ma la rivoluzione lavorativa prodotta da ormai oltre un anno dal virus è ormai un fatto compiuto.

