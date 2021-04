Flavio Briatore: "Draghi è impantanato, con quei ministri lì... I politici non fanno un c***o"

14 aprile 2021 a

Il tema delle riaperture in Italia tiene banco anche a Restart, la trasmissione televisiva di approfondimento in seconda serata di Rai2, in cui Flavio Briatore - ospite - non si è risparmiato in giudizi trancianti. "In Italia c'è un problema di incertezza, serve una data a noi che operiamo nella ristorazione. Aprire un ristorante non è come accendere la luce schiacciando un interruttore. In Italia i miei ristoranti sono chiusi, quelli a Londra, Montecarlo, Dubai e Rihad invece sono aperti. Dovrebbero dare una data, tipo il 15 luglio così ci mettiamo il cuore in pace" dice Briatore. E ancora: "L'Italia è spaccata in due, c'è gente con lo stipendio fisso e chi non ce la fa più. Si potrebbe trovare un equilibrio togliendo qualcosa a chi ha a favore di chi non ha... Dobbiamo iniziare a far vivere la gente" ha detto ancora mister Billionaire.

Poi l'affondo: "I virologi lavorano, i politici invece non fanno un c***o. Siamo guidati da gente inesperta. Come fa l'Europa a mandare a negoziare i vaccini se non lo hanno mai fatto, non hanno mai comprato una bottiglia d'acqua minerale. Sono degli incapaci." Su Draghi: "Se non è impantanato è semi impantanato. Con quei ministri..." ha detto Briatore, ospite di Annalisa Bruchi. "Negli altri paesi hanno pagato, hanno dato rimborsi veri qui niente. Qualche centinaio di euro in 13 mesi. Abbiamo pensato ai monopattini mentre la gente non ha i soldi per dare il latte ai figli. Gente che è partita dal niente, che ha fatto sacrifici e si trova con i locali chiusi da mesi. Manca una direzione strategica" ha continuato Briatore.

"Bisogna dare i soldi veri adesso per riaprire, altrimenti molti resteranno con le saracinesche abbassate perché riaprire ha costi molto alti.." ha spiegato Briatore molto battagliero anche facendo confronti con gli altri Paesi d'Europa.

