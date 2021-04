Covid, Bassetti: "Aprire i ristoranti la sera già nel mese di maggio"

14 aprile 2021 a

"A maggio è possibile riaprire i ristoranti anche la sera". Ad affermarlo è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid della Liguria.

"I ristoranti devono riaprire con tutte le misure di sicurezza che conosciamo, ma vanno aperti già a maggio e anche la sera. Con la possibilità di cenare fuori perché siamo un paese dal clima caldo e con i distanziamenti e le misure di sicurezza si può fare. È un segnale che va dato al Paese", ha detto l'infettivologo, ormai volto noto in tv, all'AdnKronos. Sulla stessa lunghezza d'onda anche lo chef umbro Gianfranco Vissani: "Me lo auguro, per un settore in grande sofferenza, per la gente, per i miei colleghi. Siamo stanchi se non si apre adesso, l’Italia chiude", aggiunge lo chef.

"Sarebbe assurdo se queste sulla riapertura serale fossero soltanto voci anche di fronte alla decisione di aprire lo Stadio Olimpico per gli Europei di calcio, consentendo l’ingresso a 17mila persone. Tuttavia se ne parlano, vuol dire che si può finalmente riaprire. Ad ogni modo se si riparte, bisognerà pensare alle tasse e agli affitti congelati che non potranno essere richiesti subito, perché la ripresa dell’attività comporta ancora un grande impegno economico: in questo momento, oltre a riaprire, servono soprattutto i sostegni", conclude. Sul tema, nei giorni scorsi, era intervenuta anche Giorgia Meloni che, commentando uno studio irlandese riportato dal quotidiano La Stampa (secondo il quale all'aperto e con le dovute distanze i contagi sono estremamente rari, nell'ordine di uno su mille), aveva sollecitato una riapertura dei ristoranti dotati di spazi esterni e in regola con le misure di sicurezza anti Covid. Una posizione di fatto condivisa anche dalle Regioni, che oggi pomeriggio incontreranno in conferenza unificata il ministro Maria Stella Gelmini per discutere anche di questo tema.

