Johnson & Johnson, i dubbi di Genazzani: "Vaccino monodose? Probabile serva un richiamo"

Armando Genazzani, membro dell'Ema, ha espresso dei dubbi sul vaccino Johnson & Johnson: "Non metterei troppo accento sul fatto che J&J sia un vaccino monodose", ha affermato. Così Genazzani a Buongiorno su Sky Tg24. "Al momento - ha sottolineato il farmacologo -, il vaccino anti Covid di Janssen (gruppo Johnson&Johnson) è stato studiato come vaccino di cui si dà una singola dose e sappiamo che dà una protezione 14 giorni dopo la somministrazione. Tuttavia non sappiamo quanto duri. Potrebbe benissimo essere che serva un richiamo in seguito, ci sono degli studi che lo stanno valutando. Intanto possiamo cominciare a vaccinare, però".

Dubbi di Genazzani anche sul richiamo dopo 42 giorni per le dosi di Pfizer e Moderna: "In Ema e Aifa riteniamo che gli intervalli studiati negli studi clinici fra la prima e la seconda dose dei vaccini a mRna, pari a 21 e 28 giorni, siano quelli ottimali perché su quelli abbiamo dei dati - ha spiegato -. Negli studi clinici non sempre è possibile fare il richiamo il giorno esatto e ci sono pazienti che sono stati trattati un po' più a lungo o meno. Ci sono anche pazienti che sono stati trattati a 42 giorni. Dal punto di vista scientifico - ha aggiunto Genazzani - non penso che arrivare a 42 giorni tra due dosaggi debba diventare la norma, ma credo che sia possibile".

Genazzani ha quindi proseguito: "Non deve diventare la norma - ha ribadito - ma in un momento difficile in cui non sappiamo quando arriveranno le dosi, possiamo cominciare, poi se arrivano le daremo nel tempo giusto". L'esperto ha parlato pure di immunità di gregge: "Può essere raggiunta tra giugno e settembre - ha dichiarato sempre a Buongiorno su SkyTg24 - a patto che AstraZeneca, Pfizer, Moderna e J&J riusciranno a mantenere le quote e le dosi che sostengono di poter produrre. Credo che il piano del presidente del Consiglio Draghi possa essere un successo. Inclusa la bella stagione che sta arrivando".

